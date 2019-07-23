Реклама уходит из местных СМИ

Реклама является основным источником финансирования в странах, где нормально развиваются Средства массовой информации. О том, как обстоит ситуация в Азербайджане, рассказал специалист Центра социального и экономического развития (ЦЭСР) Рашад Гасанов.

По данным экономиста, рынок рекламы местных медиа ресурсов продолжает сокращаться, потеряв за 2014-2017 годы еще 34,1%. В отчетный период показатель сократился в денежном выражении с бывших 67,3 млн. манатов до 44, 3 млн. манатов. За эти годы доходы от рекламы отечественных СМИ уменьшились в 5,4 раза.

Сокращение рекламы в отдельных сегментах медиа выглядит следующим образом:

Реклама на телевидении уменьшилась в отчетный период времени на 84,8%; радио – 49%, интернете – 54,5%, газетах и журналах — на 81,7%.

Доходы от рекламы резко упали во всех направлениях. Так, в позапрошлом году доходы от рекламы на телевидении составили лишь 3 млн. 450 тыс. манатов, радиостанций — 702 тыс. манатов, газет и журналов — 44,6 тыс. манатов. Доходы от рекламы в интернете сократились до 353 тысячи манатов. Тенденция сокращения рекламных поступлений местных СМИ остается неизменной, говорит Гасанов, отмечая, что это происходит в условиях ухудшения конкурентной среды и спада инициативы самих медиа ресурсов, ухудшения их репутации и падения рейтингов:

«Скажем, если прямая трансляция профессионального ютубера набирает 5-6 тыс. просмотров, телеканалы едва набирают 200-300 зрителей, а некоторые наши сайты читают от силы 25-30 человек. Бизнесу, желающему выходить на широкие массы потребителей, неинтересно размещать рекламу на таких ресурсах. В результате рекламодатели предпочитают социальные сети отечественным медиа ресурсам».