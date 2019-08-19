Реклама государственных СМИ в Twitter будет запрещена

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

«В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы», — говорится в заявлении компании.

«Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам», — говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет «защитить здоровый дискурс и открытое общение», сообщает РИА Новости.