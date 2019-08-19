Реклама государственных СМИ в Twitter будет запрещена

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

«В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы», — говорится в заявлении компании.

«Эта политика не будет применяться к организациям, финансируемым налогоплательщиками, в том числе к независимым общественным каналам», — говорится в заявлении.

Twitter не привел подробного обоснования, заявив лишь, что хочет «защитить здоровый дискурс и открытое общение», сообщает РИА Новости.

| 2019-08-20T00:26:08+00:00 20 августа 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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