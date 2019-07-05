Рейтинг Зеленского падает

Президент Украины Владимир Зеленский делает много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть избиратели, считает украинский политолог Алексей Якубин.

Ранее, 4 июля, социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, согласно которым партия Зеленского «Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 47,6% до 42,3%.

«Со «Слугой народа» ассоциируется сам Владимир Зеленский как президент. Он делает достаточно много заявлений, но очень мало действий, которые бы хотели видеть его избиратели. Я имею в виду действий, связанных с условиями мира (в Донбассе)», — заявил Якубин в пятницу в эфире телеканала «112 Украина».

РИА Новости