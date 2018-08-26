Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона среди избирателей снизился до рекордно низкой отметки в 34%. Месяцем ранее рейтинг французского лидера составлял 39%.

Этими данными в воскресенье, 26 августа, поделился французский институт изучения общественного мнения Ifop, передает «Интерфакс».

С начала пятилетнего мандата Макрона, доля недовольных президентом французов выросла по сравнению с июлем на 5 пунктов и составила в августе 66%.

В мае и июне 2017 года политикой президента были удовлетворены 62% и 64% избирателей.

18 по 27 июля уровень поддержки французского лидера снизился с 41% до 37%. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в августе 2017 года, тогда показатель составлял 40%.

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