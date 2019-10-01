Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать полицейские в штатском

Рейсы турецких авиакомпаний будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов в штатском, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции во вторник.

«С сегодняшнего дня вводится распоряжение нашего ведомства, согласно которому каждый авиарейс будут сопровождать не менее двух полицейских в штатском», — сказал собеседник агентства.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании Resmi Gazete. Оно регламентирует порядок назначения «воздушных полицейских» и требования к ним. В частности, они должны иметь стаж работы в полиции не менее пяти лет.

«Воздушные полицейские должны вернуть управление воздушным судном его командиру, чтобы обеспечить безопасность полета в случаях, когда одно или несколько лиц пытаются взять под контроль воздушное судно в полете с угрозой насилия. Они также должны принимать соответствующие меры по защите безопасности экипажа и пассажиров, предотвращать незаконное вмешательство», — говорится в документе.

При этом «воздушные полицейские не связаны иерархически с командиром воздушного судна», их личности держатся в секрете от пассажиров. Их билеты оплачиваются авиакомпаниями. Оружие и боеприпасы, которыми будут обладать сотрудники полиции на авиарейсах, определяются специальной директивой.