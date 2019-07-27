Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев

Капитан воздушного судна рейса J2-015 «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Дубай, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Причиной внеплановой посадки самолета Airbus A319 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.

В 23:28 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. После его осмотра выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 113 человек, пострадавших нет.

Пассажиры рейса вылетят в Дубай резервным самолетом.

| 2019-07-27T10:38:59+00:00 27 июля 2019, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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