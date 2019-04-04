Реформы ожидаются!

О том, что банковская система должна быть пересмотрена, процентные ставки снижены, и, наконец, сформирован «Банковский кодекс», говорят все эксперты, как независимые, так и правительственные.

Этого требует как нынешнее положение дел (проблемные кредиты, решение выплат компенсаций за валютные долги за счет государственного бюджета, проблема займа для предпринимателей и многие другие проблемы), так и реформы, которые ведутся в стране.

Сегодня стало известно, что 9 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение будет вынесен проект поправок в закон «О банках».

Сообщается, что во время обсуждений могут быть внесены поправки в статью 36, которая предусматривает регулирование взаимоотношений между банками и клиентами.

В поправках будет отмечен верхний предел процентных ставок, комиссионных и платежей по заключенным кредитным договорам и по иным банковским услугам. Все эти нюансы будут устанавливаться органом надзора за финансовыми рынками.

До сегодняшнего дня все кредиты — как потребительские, так и предпринимательские — выдавались под недопустимо высокие проценты. Эту проблему не раз отмечали в своих выступлениях депутаты Али Масимли, Вахид Ахмедов, Руфат Гулиев.

В новом предложении говорится, что проект предусматривает регулирование вышеназванных процессов в целях их оптимизации и защиты интересов клиентов.

До этого законопроект был включен в повестку заседания парламента от 29 марта, но позднее был исключен.

Экономист Самир Алиев считает, что независимые эксперты с самого начала выступали против изменений в закон и поддержали исключение данного вопроса из обсуждений в Милли Меджлисе. «Эксперты считают, что процесс должен происходить не административным путем, а с помощью экономических рычагов. Отказ от рассмотрения был связан с тем, что вопрос передачи полномочий ПНФР оказался спорным. И это на самом деле так. Ясно, что Палата превращается из надзорного и регулирующего органа в орган, определяющий политику. Работа Палаты должна состоять из надзора за процессом исполнения государственной политики в финансовом секторе. Считаю, что если бы полномочия по установлению верхнего предела процентных ставок, комиссионных и платежей по заключенным кредитным договорам и по иным банковским услугам были переданы Центральному Банку, эксперты также оценили это отрицательно. Потому что речь идет не о том, какой институт будет следить за процессом, а о целесообразности механизма», — считает С.Алиев.

Однако, по словам эксперта, после возвращения к обсуждению данного вопроса, становится ясно, что на первый взгляд изменения хоть и выглядят выгодными для граждан, на самом деле инициатива приведет к появлению трудностей. «Тенденция постепенного увеличения вмешательства Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками только усложнит развитие финансового сектора. Я надеюсь, что парламент и, в частности, депутаты-экономисты выступят против решения», — добавил эксперт.

Юридический эксперт по финансово-банковским вопросам Акрам Гасанов говорит, что ограничение верхнего предела процентных ставок — правило, принятое во всем мире. «В некоторых странах этот вопрос регулируется законом, а в некоторых — судом. Например, в Италии данный вопрос решается через судебные инстанции. Однако, я отмечу, что ограничения никоим образом не могут касаться бизнес и предпринимательских сфер. Здесь все определяется на основании рыночных законов и принципа спрос-предложение. Правда, я считаю, что не стоило поручать регулирование Палате по Надзору за Финансовыми Рынками. Думаю, заниматься этим должен Кабинет Министров. Так было бы намного эффективнее», — сказал Акрам Гасанов.

Надзор за деятельностью и все те поправки, которые парламенту предлагают поддержать 9 апреля, в разных странах регулируется по разному. Например, в России Банковское регулирование и банковский надзор входит в функции Банка России. Задачами регулирования и надзора в банковском секторе являются поддержание стабильности банковской системы и защита интересов вкладчиков и кредиторов.

Однако, в соседней стране регулятор всего лишь определяет обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила проведения банковских операций, нормативы бухгалтерского учета и отчетности, правила организации внутреннего контроля, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации.

Кроме того, ЦБ РФ устанавливает такие финансовые нормативы для кредитных организаций, как предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных, максимальный размер крупных кредитных рисков, нормативы ликвидности кредитной организации, нормативы достаточности собственных средств (капитала), размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков, минимальный размер резервов, создаваемых под риски, нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц (не более 25% от собственных средств), максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией или банковской группой своим участникам (акционерам).

Правовое регулирование банковского надзора в ЕС в едином порядке развилось после Мирового экономического и финансового кризис 2008-2009гг. Тогда ЕС практически сразу приступил к реформированию финансового сектора. Одно из направлений реформы связано с созданием европейской системы банковского надзора и кризисного регулирования. Был разработан проект создания Банковского союза. Единый надзорный механизм (ЕНМ) является ключевым элементом Банковского союза и представляет собой систему пруденциального надзора за кредитными организациями в пределах еврозоны. Регламент о ЕНМ в качестве целей ЕЦБ закрепляет: содействие безопасности и целостности кредитных организаций, поддержание стабильности финансовой системы в рамках Союза и каждого государства–члена, поддержание единства и интегрированности общего рынка, которая основана на одинаковом отношении к кредитным организациям.

Надзиратель призван в первую очередь защищать налогоплательщиков, которые страдали больше всех при реструктуризации банков. Отныне финансовые институты будут сами платить за свою санацию. Во-вторых, механизм защищает вкладчиков банков. Депозиты свыше 100 тыс евро застрахованы и не будут затронуты при санации или ликвидации банка. Банковский союз и Единый надзорный механизм также являются средством восстановления доверия среди вкладчиков, акционеров и кредиторов банков.

Учитывая, что доверие к банкам в нашей стране все ниже, а Банковского Кодекса все нет, неизвестно как повлияют поправки и кому они будут на руку. Возможно, независимые эксперты опять окажутся правы, и все поправки только с виду будут полезны для простых граждан и предпринимателей, которые и так много раз обжигались на сделках с кредитными организациями.