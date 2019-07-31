«Реформы» на таможне или почему изменилось «особое» отношение к «Али и Нино»?

30 июля 2019 года Насиминский районный суд принял решение о применении штрафа в отношении ООО «Əli və Nino yayım». Компании предъявлено обвинение в нарушении статьи 485.2 Кодекса об административных проступках. Суд назначил штраф в размере 1 500 манатов. Недовольное решением ООО «Əli və Nino yayım» подало апелляционную жалобу, сообщили местные СМИ.

Мы попросили руководителя сети книжных магазинов «Али и Нино», которые пользуются успехом у бакинских любителей литературы, Нигяр Кочарли прокомментировать эту информацию.

«Али и Нино» является старейшей книжной сетью, с 2005 года мы радуем книголюбов нашей страны, предлагая им на выбор тысячи книжных новинок со всех стран мира. На таможне к нам всегда было «особое» отношение — мы умудрялись не платить ни копейки взятки во времена самого ярого разгула коррупции. Сейчас на таможне вроде как провели «реформы». Почему я использую кавычки? В то время как Президент страны поручает госорганам улучшать бизнес-атмосферу страны, облегчая условия работы для малых и средних бизнесменов, что делают наши доблестные госорганы? Ставят препоны обычным трудягам, придумывая абсолютно абсурдные правила», — заявила # Нигяр Кочарли.

По ее словам, жертвой «новых правил» стала компания «Али и Нино». «Любой груз, ввозимый на территорию страны, должен декларироваться, что и делают ежедневно тысячи предприниматели. Но нашей таможне захотелось немного креатива, и они придумали совершенно новое не только для Азербайджана, но и для мира понятие «короткой декларации»: в тот момент, когда машина пересекает границу Азербайджана, предприниматель обязан внести данные о своем грузе и машине в таможенную систему. Зачем? Ведь буквально через несколько часов предпринимателю надо будет заполнять стандартную декларацию, где будет внесена опять та же самая информация. И вообще, как можно декларировать товар, если машина еще не прибыла на таможню? Самое главное, даже на самой таможне не понимают, кем и для чего было создано это странное правило, смеются, называя его «ловушкой для лохов». Ну, еще бы, ведь вы даже представить не можете, какой штраф ждет предпринимателя — 1500 манатов! То есть за две-три строчки, не внесенные в сакральный момент переезда границы, предпринимателя ждет штраф в размере 5-6 минимальных окладов! Теперь внимание – когда нас оштрафовали, в этот же день 23 предпринимателя попались в эту ловушку, причем у половины из них груз был на сумму всего 1000-2000 манатов. Как вы думаете, на чьи плечи лягут эти 1500 манатов? Конечно же, на плечи потребителей — нововведение искусственно повысит потребительские цены! Причем, никто в момент пересечения границы даже не пытается предупредить водителя о том, что отныне нужно вносить эти данные, иначе будет штраф. Странно, но почему-то наши доблестные чинуши под словом «реформы» понимают «придумывание чего-то неадекватного, для сбора денег». И уж совсем обидно, когда наказывают мелких предпринимателей, при этом пропуская «своих» (олигархов, партнеров) по «зеленому» коридору. Мы, разумеется, подали апелляционную жалобу, и будем бороться до конца не только за ликвидацию нашего штрафа, но и за ликвидацию этого правила и делаем это не только для себя, а для каждого предпринимателя», — рассказала наша собеседница.

Глава пресс-службы Государственного таможенного комитета Натик Ахундов, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать введение нового правила, заявил:

«Короткая декларация по импорту» была применена Государственным таможенным комитетом на основании требований законодательства. Ответственность за невыполнение этого закона зафиксирована в статье 485 Кодекса об административных правонарушениях, и в статье 113 Таможенного кодекса Азербайджана».

Как отметил руководитель пресс-службы, в СМИ была проведена разъяснительная работа. «А что касается системы «зеленого коридора», то она не для своих олигархов и партнеров, как утверждает Н.Кочарли. «Зеленым коридором» пользуются те предприниматели, чья деятельность соответствует требованиям этой системы», — сказал он #.

По мнению руководителя общественного объединения производителей и коммерсантов Севгима Рахманова, электронная декларация на таможне была введена после отмены системы фактуры. «Ведение системы невыгодно мелким предпринимателям, так как они к ней не подключены. Часто мелким предпринимателям за свое незнание приходится платить большие штрафы на таможне», — сказал Севгим Рахманов.