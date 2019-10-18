РЕФОРМУЛА — 2

Полгода назад, как раз через день после завершения очередных соревнований Формула-1 в Баку, я написал статью, посвященную реформам, и озаглавил ее «Реформула 1». Ссылка на нее есть, http://zerkalo.az/reformula-1/ желающие могут ознакомиться или освежить память. Эту же статью я пишу как продолжение той, так как ни фабула, ни действующие лица не изменились, нет даже необходимости менять заголовок.

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Третий день, звонят друзья и коллеги из других стран, с которыми я активно работаю в последнее время, и удивленно спрашивают: «Что там происходит? Чего теперь ожидать?». Сразу понятно, о чем вопрос – о речи президента на экономическом совещании. Попробую ответить всем вместе.

Итак, ЧТО происходит?

Это началось еще с конца 2016 года и стало приобретать реальные очертания только в начале 2019 — понимание неизбежности глубоких перемен. Что повлияло? Много факторов. Самые важные из них: опасение резкого экономического спада в связи с ненадежностью финансовой системы и приближением конца «нефтяной эры»; изменение в механизме власти и фактическая параллелизация структур управления важнейшими сферами жизни страны после внедрения института вице-президентства; наконец, осознание того, что прежними методами управления власть может окончательно «потерять народ», сигналом чему послужил первый после длительного перерыва митинг января 2019 года.

Дальше стало происходит то, чего раньше не наблюдали, и, честно говоря, многие даже уже не ожидали. В феврале президент неожиданно заявил, что во внешних отношениях Азербайджан больше не будет вести сбалансированную политику, а выбирать то, что соответствует интересам страны; в марте он пообещал народу глубокие реформы во внутренней политике, заявив, что альтернативы им просто не существует; в апреле глава государства призвал общество подключиться к этому процессу, повсеместно усилив общественный контроль над деятельностью правительства.

Именно тогда я также впервые задал себе вопрос: что происходит?

Повышались зарплаты, увеличивались пособия и субсидии, однако настоящими реформами еще не пахло. Чего не хватало? Четкой программы действий, сильной политической воли сверху и доверия, участия народа снизу.

Но «ползучие реформы» обычно так и происходят. Сначала появляются разговоры, звучат призывы, за ними следуют первые неумелые шаги, отрывочные действия, попытки, вызывающие сильное, порой даже неадекватное сопротивление внутри самой власти, в то время как народ все еще остается безучастным, потому, что не понимает, что происходит, да и не верит словам. Постепенно в реформаторской части власти происходит осмысление всего, соединение отдельных кусков в единое целое и тогда вырисовывается общая картина, появляется системность. Глубоко заскучав в первой части речи президента на совещании от 15 октября, во второй ее части я вдруг оживился: ощутил тот самый недостающий системный подход к решению стоящих перед страной проблем, к реформам. Да, не все темные углы панорамной картины нашей жизни в выступлении освещались, но, слушая его, ты видишь, на что нацеливается правительство, какую экономическую программу президент для него намечает: сломление сопротивления противников реформ; реальная борьба с коррупцией и взятничеством; создание широких условий для свободной экономики, где основным государственным регулятором выступают не «квоты от монополистов», а только налоги; ускоренное развитие ненефтяного сектора; коренные изменения в кадровой политике; ориентация на новое мышление, новые подходы.

Хочу выдать одну свою тайну: почти год я проводил мониторинг всех президентских указов и распоряжений. Сопоставление этих документов раскрывает намерения власти и показывает качество ее работы. Среди них превалируют две категории: первая – это поправки к ранее принятым указам и распоряжениям. Их очень много, значительная часть относится к совсем недавно принятым решениям. Это значит, что решения готовятся некачественно, половинчато, без привлечения квалифицированных специалистов, если приходится так часто вносить в них изменения. Второе, что привлекает внимание — большое количество указов и распоряжений, направленных на развитие ненефтяного сектора, малого и среднего бизнеса, особенно сельского хозяйства. При надлежащем исполнении, они могли бы дать большой импульс для развития этих сфер экономики. Чего на деле не замечаем. Значит, или кадры-исполнители неумелые, или происходит сознательный подрыв курса на реформы. Вот почему очень важными на совещании были слова президента о том, что есть сильная политическая воля для осуществления в стране серьезных перемен.

Остается только продемонстрировать эту волю.

ЧЕГО ожидать?

К сожалению, перед нами, как в известной притче, все еще два пути. Трудно сказать, чем закончится противостояние внутри власти, если общество не подключится к процессу реформ. Многие против того, чтобы называть эти внутренние разногласия «противостоянием», но как бы ты их не назвал, о серьезности сопротивления говорят те определения, которые в своей речи использовал сам президент: «невыносимо», «нетерпимо».

Если же общество активно подключится к процессу, победа однозначно будет на стороне реформаторов, потому что люди давно ждут перемен. Настойчивый призыв президента к усилению общественного контроля показывает понимание и оценку этого ресурса в верхах. Однако эффективный общественный контроль возможен только при наличии сильных медиа и неправительственных организаций в стране. Сегодня большинство из них обескровлены, вынужденно заморозили деятельность или продолжают существование «в оковах и намордниках». Подавляющая часть СМИ, крупные журналистские организации подконтрольны тем, кто как раз не желает реформ по той простой причине, что не хотят рубить сук, на котором сидят. Ни одна независимая общественная организация в стране не может быть зарегистрирована и официально признана, если не получит «добро» именно этих людей. О каком настоящем общественном контроле в этих условиях можно всерьез говорить?

Поэтому, нельзя упускать из виду, что располагать этим важнейшим ресурсом в поддержку своих планов президент может только в том случае, если в первую очередь произведет реформы в медиа политике, освободит общественные организации от оков.

Тогда, очевидно, будет и поддержка, и доверие.