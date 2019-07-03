Редкий автомобильный номер продали на аукционе в Англии за $306 тыс.

Уникальный автомобильный номер «AJ1» ушел с молотка на торгах в Англии, проведенных Агентством по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), за £243 тыс. ($306,6 тыс.), став одним из самых дорогих за всю историю подобных аукционов в Великобритании. Как передает ТАСС, об этом сообщает в среду газета Daily Express.

Такая стоимость, по свидетельству продавца — полиции английского графства Северный Йоркшир, — объясняется «очень большим интересом» к номерному знаку, который впервые появился в 1907 году на автомашине главного констебля майора сэра Роберта Боуэра. «Историческая составляющая автономера важна для Северного Йоркшира, однако сейчас его стоимость достигает значительной суммы денег, которые можно потратить с большей пользой», — заявила комиссар полиции графства Джулия Маллиган.

Вырученные средства будут направлены на создание мемориального сада полицейских в Норталлертоне, а также в фонд обеспечения безопасности дорожного движения. О новом владельце раритетного знака не сообщается.

Ранее два редких автомобильных номерных знака — «SW1», идентичный почтовому индексу центрального района Лондона, где расположены здание парламента Великобритании и Букингемский дворец, и его вариация «1SW» — были приобретены на английском аукционе Coys за £300 тыс. ($378,5 тыс.) каждый. Самым же дорогим стал автономер «25 0», который пять лет назад ушел на торгах в Великобритании за £518 тыс. ($653,6 тыс.).