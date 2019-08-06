Редактор сайта оставлен под арестом

B Бакинском апелляционном суде (БАС) во вторник под председательством Эльмара Рагимова рассмотрена жалоба журналиста Полада Асланова, обвиняемого в госизмене, сообщает «Туран».

Он обжаловал отказ на перевод его под домашний арест, однако суд жалобу не удовлетворил, сообщила Turan его супруга Гюльмира Асланова.

По ее словам, в СИЗО СГБ состояние ее мужа, страдающего сердечнососудистыми заболеваниями, ухудшилось и он сильно похудел.

Напомним, что редактор сайта xeberman.com Полад Асланов был задержан 12 июня, а на следующий день суд арестовал его на 4 месяца. Ему предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК. Следствие ведет Служба Госбезопасности.