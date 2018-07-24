Ребенка заказывали?

На днях на сайте «Зеркало» была опубликована статья под названием “Украина: цена младенца — 32 тысячи евро. В Азербайджане дешевле”.

Сразу после публикации, в редакцию стали поступать вопросы читателей, которые спрашивают: есть ли в Азербайджане институт суррогатного материнства, а если нет, то почему?

Для начала давайте разберемся что это такое?

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ), при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: 1) генетический отец — лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности отца; 2) генетическая мать — лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности матери; 3) суррогатная мать — женщина детородного возраста, согласившаяся за оплату или на безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не претендующая на роль матери данного ребёнка. В ряде случаев (например, при бесплодии будущей приёмной матери или ее полном отсутствии, а также, если ребенка будет воспитывать отец-одиночка) суррогатная мать также может быть одновременно и генетической матерью.

Страны, в которых суррогатное материнство разрешено полностью: Россия, Украина, Грузия, Казахстан, ЮАР, США (некоторые штаты). В Англии, Греции, Канаде, Австралии, Израиле, Южной Африке по законодательству суррогатная мать может оказывать помощь только на безвозмездной основе. Ей компенсируются только расходы на медицинское обслуживание и перерыв в работе в связи с беременностью. Страны, в которых суррогатное материнство практикуется, но не регулируется на законодательном уровне, это Финляндия, Бельгия, Испания, Япония, многие страны Латинской Америки. Здесь процедуры, связанные с суррогатным материнством, проводят только частные клиники. В случае каких-либо недоразумений в судебном порядке вопрос решить невозможно.

А есть еще страны, в которых суррогатное материнство запрещено на законодательном уровне. К ним относятся Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Австрия, Норвегия, некоторые штаты США, и, как оказалось, Азербайджан. Юридический эксперт Кенан Гулиев отметил, что хотя в Азербайджане на законодательном уровне запрещено суррогатное материнство, существует такой фактор, как добровольное донорство биологического материала. “Продажа органов и биологического материала в Азербайджане также запрещена”, — отметил юрист.

Почему наложен запрет? Один из факторов — религиозная сторона этого действа. Лет 10 назад этот вопрос был рассмотрен на Совете Исламского Фикха Маджма аль-Фикх аль-Ислами. Исходя из распространенной фетвы, можно сделать вывод, что Ислам запрещает оплодотворение между мужчиной и женщиной, которые не являются мужем и женой.

Как отмечает начальник отдела по Религиозным исследованиям, общественным вопросам и аналитическим исследованиям Госкомитета по Работе с Религиозными Организациями теолог Нахид Мамедов, когда появилась религия Ислам, наука еще не была так развита как сегодня, поэтому сказать с точностью насколько это запретно, трудно. “Однако существуют такие понятия, как махрам — разрешенное и халал — доступное, дозволенное действие. Если используется биологический материал не состоящих в браке людей, это воспринимается как харам — запретное действие”, — добавил Н.Мамедов.

Однако, исходя из Конституции, Азербайджан — светская республика. Тогда почему существует этот запрет?

Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова говорит, что суррогатное материнство как запрещенная услуга уголовно наказуема, узнать практикует ли кто-то невозможно, так как никто не признается в том, что нарушил закон.

Важно отметить, что в Азербайджане разрешается добровольное донорство яйцеклеток и сперматазоидов, значит женщина, которая не может забеременеть сама, может использовать донорскую яйцеклетку. Выходит, что тут и до суррогатного материнства остается всего один шаг? Отвечая на этот вопрос, С.Мамедова согласилась с этим, но добавила, что в Азербайджане законодательно разрешено использовать ВРТ другого лица для того, чтобы родить для себя. “Также необходимо, чтобы юридически женщина, которая отдала свою яйцеклетку, подтвердила, что она не претендует на этот эмбрион. В этом случае женщина, которая выносила и родила, будет воспитывать этого ребенка. Вообще, когда женщина отдает свою яйцеклетку или мужчина дает свои репродуктивные ткани, как правило, они не знают, кто их приобретает. Поэтому, проследить, кто будет суррогатной матерью невозможно в нашей стране”, — добавила главный акушер-гинеколог республики.

На вопрос, если учесть, что процент женского бесплодия с каждым годом растет, может нужно узаконить в нашей стране суррогатное материнство,, Севиндж Мамедова ответила, что информация не совсем соответствует действительности. “Учитывая менталитет азербайджанских мужчин, можно сказать, что данные о мужском бесплодии занижены. Я не могу согласиться с высказыванием, что женского бесплодия больше, чем мужского. Поэтому вопрос о суррогатном материнстве не так актуален. Гораздо актуальнее то, что у нас нет государственных клиник, которые делают экстракорпоральное оплодотворение бесплатно. Этим занимаются только частные клиники, имеющие на это официальную лицензию. А в эти клиники обращаются только обеспеченные люди, процедура ЭКО не дешевая. Очень часто людям, у которых нет детей больше 5-10 лет, и которые страдают от бесплодия, нужно не суррогатство, а вспомогательные репродуктивные технологии. По сути, ЭКО — одно из разновидностей ВРТ”, — отметила С.Мамедова.

“В Азербайджане есть закон “О здоровье населения”, который принят в 1997 году. Мы дважды подавали в Милли Меджлис на утверждение закон «О репродуктивном здоровье», но парламент, к сожалению, его так и не утвердил. Поэтому, мы руководствуемся старым законом. Так вот, в 29 пункте этого закона говорится, что в нашей стране разрешено использование донорских яйцеклеток и сперматозоидов. Но, все законы, которые касаются суррогатства, не только в нашей стране, но и в других странах мира, имеют пробелы. На сегодняшний день проблема суррогатного материнства достаточно не разработана. Не существует юридических актов, которые могли бы регулировать процесс. То есть, суррогатная мать может родить и не отдать ребенка, биологические родители могут заказать и не забрать ребенка и так далее. Поэтому, во многих странах эта услуга запрещена. Были такие случаи, когда суррогатные матери вынашивали и рожали ребенка, а потом не отдавали заказчикам, несмотря на то, что все документы были юридически оформлены. Даже в этих случаях, закон ничего не мог сделать, так как эта женщина выносила этого ребенка и является его биологической матерью. Стоит учесть, что третье лицо, которое вынашивает ребенка, зачатого из репродуктивного материала супружеской пары, то есть плод не своей яйцеклетки, не является биологическим родителем этого ребенка”.

Севиндж Мамедова добавила, что пока, в Азербайджане в суррогатном материнстве нужды нет. “ Мы просто к этому пока не готовы”, — подытожила она.

К слову, в воскресенье в Израиле прошли массовые протесты против закона о суррогатном материнстве, который лишает однополые пары и одиноких мужчин возможности заводить детей таким способом, израильский парламент (Кнессет) принял его 19 июля.

В поддержку выступили несколько десятков международных и местных компаний, которые разрешили своим сотрудникам не выходить на работу в этот день и не зачислять его как выходной. Среди таких компаний Microsoft, Google, Facebook, eBay, Nespresso, Motorola, Procter & Gamble, крупные израильские телекоммуникационные компании Hot и Yes и один из популярных локальных брендов Kastro.

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