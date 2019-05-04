Реальный ВВП Азербайджана за последние три года сократился на 2%

Показатель номинального валового внутреннего продукта увеличился с 54 млрд манатов в 2015 году до 80 млрд манатов в 2018 году, сообщил на днях Помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, желая подчеркнуть позитивный эффект экономических реформ в Азербайджане.

Однако независимые эксперты поспешили напомнить, что увеличение номинального ВВП, выраженного в сложившихся ценах минувшего года, не отражает реального экономического роста.

«Желая подчеркнуть успехи экономических реформ нам приводят показатели роста номинального ВВП на 26 млрд манатов за последние три года. Выглядит это очень странно, — сообщил # экономист Ровшан Агаев. — Номинальный ВВП подсчитывается в фактически сложившихся на рынке ценах текущего года, но если учесть высокую инфляцию трех лет, этот показатель не может служить для оценки роста реального объема производства».

Объемы прироста номинального ВВП представляют собой макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех услуг и товаров, выпущенных за три года на территории страны. И даже не смыслящий в экономике обыватель понимает, что если подсчитать содержимое его холодильника по текущим ценам, стоимость продуктов будет значительно выше, чем три года назад. Ведь за это время цены серьезно выросли. При этом увеличение суммы затраченных денег совсем не означает, что продуктов в холодильнике больше или качество их улучшилось, поскольку в данном случае мы подсчитываем их общую рыночную стоимость и только. А чтобы ответить на вопрос — стало ли продуктов больше, а жить лучше, требуются более детальные подсчеты.

Экономика любой без исключения страны в той или иной степени подвержена инфляционным процессам, а значит, цены могут сильно отличаться на протяжении рассматриваемого периода. Для большей объективности при расчете показателей учитывают и базовые цены, и сопоставимые, производят расчет специальных ценовых индексов – индекса потребительских цен (ИПЦ) и дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП, о котором пойдет речь ниже, это взвешенное среднее значение цен, которое рассчитывается отношением номинального ВВП к реальному.

Госкомстат сообщает, что по состоянию на 2015 год дефлятор ВВП в Азербайджане был на уровне 15%, в 2016 году -16%, в 2018 году — 11.5%. «Примечательно, что официальная статистика констатирует не только 50-процентный рост номинального ВВП, но также высокий уровень дефлятора, и незначительный прирост реального ВВП. Согласно официальным данным, реальный ВВП увеличился в 2015 году на 1.1%, в 2016 году сократился на 3.9%, совсем не изменился в 2017 году, а в минувшем году увеличился на 1.2%», — говорит экономист.

Сопоставляя динамику повышения и снижения реального ВВП на протяжении четырех лет, налицо позитивная тенденция, однако оставив в стороне простой подход и обратив внимание на другую информацию от того же статистического комитета, мы можем прийти к выводу о реальном снижении этой позиции, говорит Агаев. Для подсчета реального ВВП Госкомстат Азербайджана в качестве базовой оценки использует цены 2005 года, согласно которым, если в 2015 году реальный ВВП составлял 29.616 млрд. манатов, в 2018 году показатель сократился на 2%, составив 29.032 млрд. маната.

«А ведь это, примерно, то же, что в 2015 году вы зарабатывали 100 манатов и покупали 10 кг мяса в месяц. В 2018 году ваш заработок увеличится на 50 манатов до 150 манатов, но в лучшем случае вы можете приобрести 9,8 килограмма мяса. В этом случае рост номинального дохода на 50 манатов — это увеличение количества бумажных денег (или номинальный рост) в вашем кармане, что никак не влияет на ваше благополучие», — пояснил экономист.

В свою очередь экономист Акрам Гасанов сказал #, что не доверяет официальным цифрам.

«К сожалению, я лично не доверяю нашей официальной статистике. Говоря о росте экономики, нам остается полагаться на собственные ощущения, а они говорят, что за последние годы почти ничего не изменилось. Думаю, даже ухудшилось, поскольку сокращение денежной массы в стране явное тому свидетельство. Кроме того, я всегда призывал к осторожности с такими количественными показателями. Ведь что такое ВВП? Это показатель, который охватывает практически все, что стоило денег. Скажем, в городе рухнул мост или пришло в негодность дорожное полотно. Это, разумеется, плохо. Но расходы на снос и новое строительство будут способствовать росту ВВП. Кстати, в нашей стране, особенно в столице, очень любят строить и перестраивать дороги», — отметил Гасанов.

По мнению опрошенных нами специалистов, номинальный ВВП не раскрывает реального состояния экономики, а для сравнительных оценок можно было апеллировать к более объективным показателям.