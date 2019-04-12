Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению

Около 98 процентов труб Трансадриатического газопровода (TAP) проложено под землей на проектном участке в Албании, передает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«В апреле 2016 года в Албанию были доставлены первые трубы TAP. Партии стальных труб, оборудования и механизмов были выгружены в порт Дуррес (Албания). Три года спустя около 98 процентов труб проложены под землей», — говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

| 2019-04-12T14:40:44+00:00 12 апреля 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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