Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению

Около 98 процентов труб Трансадриатического газопровода (TAP) проложено под землей на проектном участке в Албании, передает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«В апреле 2016 года в Албанию были доставлены первые трубы TAP. Партии стальных труб, оборудования и механизмов были выгружены в порт Дуррес (Албания). Три года спустя около 98 процентов труб проложены под землей», — говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.