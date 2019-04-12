РеАл воспользовался конституционным правом и инициировал законопроект

На днях партия РеАл представила в Милли Меджлис Азербайджана законопроекты, предусматривающие введение института выборного мэра столицы, освобождение студентов государственных вузов от платы за образование и решение кредитных задолженностей населения. Законопроекты подкреплены 41500 подписями. Парламент, получив данный законодательный пакет, отправил документ в ЦИК на проверку подписей.

В Центральной избирательной комиссии была создана рабочая группа, в состав которой вошли эксперты Центра судебной экспертизы Минюста и специалисты Министерства внутренних дел. Координатором Рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Алиев. По окончании процесса протоколы рабочей группы будут направлены в Милли Меджлис.

Член правления РеАл Эркин Гадирли прокомментировал # законодательную инициативу партии и решение парламента.

«В проекте предложено создание единого муниципалитета Баку во главе с выборным мэром. В социальном пакете было предложение о бесплатном образовании и погашении кредитных долгов. Позавчера мы отправили подписи в парламент, а они направили их в ЦИК. С точки зрения легальности данного процесса есть вопросы, но с другой стороны – это не наши проблемы, как они решат вопрос подсчета подписей», — сказал он.

По его словам, в 2009 году к 96 статье Конституции было сделано дополнение, согласно которому 40 тысяч граждан могут инициировать законопроект, и в той же статье говорится, что порядок осуществления этого права будет регулироваться отдельным законом.

«Прошло 10 лет, а закона нет — это проблема безответственного отношения законодательной власти к своим конституционным обязательствам. За последние 10 лет никто не воспользовался этим правом. Оно записано в Конституции и выше всех законов, и это не проблема граждан, что нет процедуры. Наша инициатива легитимна так как: во-первых она исходит из конституционного права граждан.

Во-вторых, она основывается на обязательствах страны в рамках Совета Европы. Азербайджан взял на себя такое обязательство, когда вступал в СЕ. Кроме того, в 2000 году у нас был принят закон, где указано, что юридический статус города Баку будет регулироваться отдельным законом, но прошло 19 лет, и никаких изменений не произошло. Ну, вот РеАл и взялся за это дело», — подчеркнул он.

Гадирли утверждает, что в этой инициативе нет места для споров.

«Формально, в полномочия ЦИК не входит право проверять подписи в рамках законодательных инициатив граждан, но это объясняется тем, что избирательный кодекс был принят задолго до того, как было принято изменение в Конституцию. Другое дело, что по аналогии можно применить это правило, так как ЦИК проверяет подписи во всех остальных случаях: выборы, референдумы и так далее.

Конечно, Парламент мог бы создать отдельную комиссию по этому вопросу, и у него есть такое право, но зачем, если есть ЦИК с опытом и инфраструктурой. Поэтому при добросовестном исполнении обязательств ЦИКа, думаю, можно согласиться с такой практикой, и мы с пониманием отнеслись к решению парламента», — подчеркнул член правления партии РеАл.

Говоря об указе президента Азербайджана о выплате проблемных кредитов, Гадирли сказал, что указ президента лишь отчасти совпадает с инициативой РеАл.

«Наша инициатива имеет больше пунктов и охватывает более широкий круг лиц, большую сумму, и больший период. С точки зрения снятия социального напряжения указ президента имел сильное воздействие. Но инициатива остается инициативой, и парламент должен будет ее рассмотреть, правда, какое решение он примет, я предугадывать не собираюсь. Но наша главная инициатива, я бы сказал, стратегическая — это выборы мэра и бакинского муниципалитета», — добавил он.

Отвечая на вопрос, какого результата ждут в партии, он сказал, что тут могут быть три варианта:

«Либо парламент принимает наш текст таким, каким он есть, тогда он может с нами не связываться, просто принимает и все. Либо парламент хочет изменить какие-то пункты нашей инициативы, тогда по конституции они должны с нами связаться и начать обсуждение. Если мы соглашаемся, они вносят эти изменения, если нет, то начинается следующий этап. И последний вариант — просто отклонить, то есть проголосовать и не принять. Для этого им тоже не нужно с нами советоваться — это их право.

Мы не наивные люди, мы понимали, на что идем, и что, скорее всего, будет именно третий вариант, но, тем не менее, это право парламента. Они не обязаны с нами соглашаться. По сути, 40 тысяч подписей в коэффициенте — это всего один депутат. Если бы партия РеАл была бы представлена в парламенте хотя бы одним депутатом, то мы могли бы выносить эти вопросы на обсуждения в парламенте без подписей «.

Отвечая на вопрос о том, готовится ли партия РеАл принять участие в парламентских выборах в 2020 году, Гадирли подчеркнул, что решение о подготовке к выборам было принято на правлении партии.

«Окончательное решение будет принимать Меджлис партии, включая утверждение кандидатов и округов. Это зависит от того, как будет развиваться сам процесс выборов, если не будет долгосрочной миссии ОБСЕ, то, скорее всего, мы участвовать не будем», — резюмировал он.