«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанского «Реала» дома сыграли вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Дублем в составе «Брюгге» отметился Эммануэль Деннис (9-я и 39-я минуты), у «Реала» голы на счету Серхио Рамоса (55) и Каземиро (85). В перерыве в составе испанской команды произошла замена вратаря, вместо бельгийца Тибо Куртуа на поле вышел Альфонс Ареоля. В составе «Брюгге» на 85-й минуте был удален за вторую желтую карточку Руд Вормер.

Испанский клуб впервые в истории пропускает два и более гола в трех подряд домашних матчах в еврокубковых соревнованиях. В прошлом сезоне «Реал» проиграл дома в 1/8 финала Лиги чемпионов голландскому «Аяксу» (1:4), а до этого уступил ЦСКА в групповом этапе российскому ЦСКА (0:3).

Деннис стал седьмым футболистом, забившим два или более мяча «Реалу» в гостевом матче.

В турнирной таблице группы А «Брюгге» набрал два очка и идет на втором месте, «Реал» идет последним, на счету команды один балл. В следующем туре «Брюгге» дома сыграет с ПСЖ 22 сентября, «Реал» в этом же туре в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».

В другом матче игрового дня итальянская «Аталанта» уступила украинскому «Шахтеру» (1:2), матч прошел на домашнем стадионе итальянских «Милана» и «Интера», так как арена «Аталанты» находится на реконструкции.(ТАСС)