«Реал» проиграл стартовый матч в ЛЧ впервые с 2006 года

Мадридский «Реал» проиграл стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2006 года, сообщает Sport24.

18 сентября подопечные Зинедина Зидана со счетом 0:3 проиграли французскому «ПСЖ». Дубль в ворота испанцев оформил Анхель Ди Мария, а еще один гол на счету Тома Менье.

Такое произошло впервые с сезона-2006/07, когда в стартовом матче турнира «Реал» проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:2.

Во втором туре группового этапа «Реал» сразится с «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Галатасараем».(Газета.Ru)

| 2019-09-19T09:52:06+00:00 19 сентября 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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