«Реал» проиграл стартовый матч в ЛЧ впервые с 2006 года

Мадридский «Реал» проиграл стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов впервые с 2006 года, сообщает Sport24.

18 сентября подопечные Зинедина Зидана со счетом 0:3 проиграли французскому «ПСЖ». Дубль в ворота испанцев оформил Анхель Ди Мария, а еще один гол на счету Тома Менье.

Такое произошло впервые с сезона-2006/07, когда в стартовом матче турнира «Реал» проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:2.

Во втором туре группового этапа «Реал» сразится с «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Галатасараем».(Газета.Ru)