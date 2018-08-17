«Реал» пожаловался в ФИФА на итальянский клуб

Мадридский «Реал» отправил в ФИФА жалобу на миланский «Интер» в связи с трансферной сагой полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

Инициатором подачи жалобы стал президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Функционера возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича «Интер» нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вступать в переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года и включает в себя опцию выкупа за сумму более 700 миллионов евро. Перес ранее заявлял, что не намерен расставаться с хорватским хавбеком и что потенциальному покупателю придется активировать прописанную в соглашении клаусулу.

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| 2018-08-17T20:20:50+00:00 17 августа 2018, 22:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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