«Реал» пожаловался в ФИФА на итальянский клуб

Мадридский «Реал» отправил в ФИФА жалобу на миланский «Интер» в связи с трансферной сагой полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

Инициатором подачи жалобы стал президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Функционера возмутил тот факт, что в попытке заполучить Модрича «Интер» нарушил правило ФИФА, согласно которому клуб не имеет права вступать в переговоры с футболистом без разрешения со стороны руководства команды, за которую он выступает.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года и включает в себя опцию выкупа за сумму более 700 миллионов евро. Перес ранее заявлял, что не намерен расставаться с хорватским хавбеком и что потенциальному покупателю придется активировать прописанную в соглашении клаусулу.

43 просмотров