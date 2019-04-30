«Реал» планирует подписать хавбека «Лиона»

«Реал» работает над трансфером полузащитника «Лиона» Танги Ндомбеле. Мадридский клуб уже провел предварительные переговоры с агентами 22-летнего хавбека.

На этих переговорах «Реалу» озвучили требование «Лиона». Французы оценивают Ндомбеле в 100 миллионов евро.

«Лион» уже отклонил одно предложение в размере 50 млн о переходе игрока. Источник, близкий к Ндомбеле, сообщил, что 100 млн – это лишь стартовая цена. Ее могут снизить до 70-80 млн.

Несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», желание главного тренера «Реала» Зинедина Зидана видеть футболиста в своей команде может сыграть ключевую роль. (AS)

| 2019-04-30T17:14:58+00:00 30 апреля 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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