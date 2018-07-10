«Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

Реал Мадрид» подтвердил трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус».

Сумма трансфера не называется, но ранее итальянские медиа оценивали ее в 100-105 миллионов евро.

33-летний португалец перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Роналду завоевал 13 трофеев. Четыре раза он выигрывал Лигу чемпионов, два раза чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, два раза Суперкубок УЕФА, три раза Клубный чемпионат мира.

В общей сложности Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил 451 гол. Больше него за клуб не забивал никто.

Криштиану Роналду написал письмо в адрес болельщиков мадридского клуба:

«Годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. К клубу и городу у меня есть только огромная благодарность. Я хочу поблагодарить всех за любовь, которую я получил. Тем не менее я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня. Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающее время. У меня были потрясающие партнеры по команде. Вместе мы выиграли три Лиги чемпионов подряд и четыре — за пять лет. И благодаря им я выиграл четыре «Золотых мяча» и три «Золотых бутсы». Все это время я был в большом, невероятном клубе. «Реал Мадрид» покорил мое сердце и мою семью, поэтому я хочу благодарить вас: клуб, президента, директоров, партнеров, врачей, физиотерапевтов и всех работников. Я много размышлял и убежден, что пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта форма, эта эмблема и «Сантьяго Бернабеу» будут для меня родными, где бы я ни был. Спасибо всем и, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю: Hala Madrid», — заявил Роналду.

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