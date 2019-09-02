Реал объявил об аренде Ареола, ПСЖ — приобрел Наваса

Альфонсо Ареола продолжит карьеру в Реале, сообщил официальный сайт мадридской команды.
Голкипер арендован у ПСЖ на один сезон – до 30 июня 2020 года.
Что касается голкипера Кейлора Наваса, то его выкупил ПСЖ, передает football.ua.
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— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 сентября 2019 г.
Реал поблагодарил Наваса за пять лет в клубе и пожелал всего наилучшего. Также костариканец выиграл двенадцать трофеев в составе мадридской команды.
Отметим, что в случае с Ареола у Реала не будет опции выкупа.