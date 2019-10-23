«Реал» на выезде взял верх над «Галатасараем» в ЛЧ

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде одолел турецкий «Галатасарай».

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Победный гол в составе «сливочных» на 18-й минуте забил Тони Кроос после паса Эдена Азара.

Для «Реала» это первый триумф в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Королевский клуб» с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) идет последним.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

«Галатасарай» (Турция) — «Реал Мадрид» (Испания) — 0:1

Гол: 0:1 — Кроос – 18′.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» обыграл леверкузенский «Байер».(Газета.Ru)