«Реал» может потратить 500 млн на Мбаппе, Азара и Погба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов выделить 500 миллионов евро на усиление состава в летнее трансферное окно.

По данным источника, приоритетными трансферными целями «Королевского клуба» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающие «Челси» Эден Азар и ПСЖ Килиан Мбаппе.

Кандидатуры этих футболистов одобрены Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на пост главного тренера мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит ПСЖ около 280 млн за Мбаппе. Кроме того испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.