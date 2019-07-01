«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками

Руководство мадридского «Реала» намерено предложить английскому «Ливерпулю» обмен игроками, сообщает The Sun.

«Сливочные» хотят поменять хавбека Марко Асенсио на форварда Садио Мане.

«Ливерпуль» согласен отдать звездного игрока не менее чем за €180 млн.

В то же время главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан является поклонником таланта Мане, а наставник английской команды Юрген Клопп хочет подписать Асенсио.

В случае, если Мане покинет «Ливерпуль» красные смогут купить на его замену форварда французского «Лилля» Николя Пеппе.

В завершившемся сезоне полузащитник сыграл в 50 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 26 забитых мячей.

Асени в сезоне-2018/19 смог отличиться шесть раз в 44 матчах в составе мадридцев.(Газета.ру)