«Реал» и «Барселона» поддержали Касильяса

Вратарь «Порту», бывший капитан национальной сборной Испании Икер Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки и попал в больницу. Команды «Реал» и «Барселона» опубликовали обращения в его поддержку.

«Реал» хочет передать всю свою поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу», — говорится в сообщении на сайте команды, за которую он отыграл 16 лет. Футболисты отметили, что Касильяс научил их никогда не сдаваться и преодолевать трудности, и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Барселона» написала в Twitter послание Касильясу: «Оставайся сильным!» — и пожелала ему быстрого и полного выздоровления.

В сообщении «Порту» о госпитализации голкипера говорится, что как только ему стало плохо, тренировку прервали и увезли его в больницу. Сейчас он, по информации пресс-службы, в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена.