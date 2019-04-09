«Реал» хочет покрыть часть суммы трансфера Азара продажей двух своих игроков

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с лондонским «Челси» о приобретении нападающего Эдена Азара.

Руководство «сливочных» рассчитывает покрыть большую часть суммы трансфера бельгийского футболиста за счет продаж полузащитников Матео Ковачича и Хамеса Родригеса, которые в настоящий момент выступают на правах аренды за «Челси» и «Баварию» соответственно. Лондонский клуб хочет получить за Азара 116 миллионов евро.

В арендном соглашении Хамеса прописана опция выкупа за 42 млн, и летом «Баварии» предстоит принять решение о ее активации. «Челси» в свою очередь хочет заполучить Ковачича на постоянной основе, но проблемой является трансферный бан, наложенный на клуб ФИФА за нарушения при переходах юных футболистов. (Чемпионат)