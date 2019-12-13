«Реал» диктует условия «Барселоне»

В Мадриде сомневаются, что «Реал» будет чувствовать себя безопасно в столице Каталонии во время проведения матча 10-го тура.

— Игроки «Реала» не выйдут из самолета, если «Барселона» не сможет гарантировать безопасность игрокам и работникам клуба, — цитирует источник в королевском клубе известный журналист Жосеп Педрерол в программе Jugones на канале La Sexta.

Напомним, из-за массовых беспорядков встреча 10-го тура Примеры между «Барсой» и «сливочными» была перенесена. Новой датой определили 18 декабря — именно на этот день местные активисты запланировали проведение масштабного митинга возле «Камп Ноу» за несколько часов до матча.

После 15-ти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям. football24.ua

| 2019-12-13T20:09:53+00:00 13 декабря 2019, 22:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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