«Реал» диктует условия «Барселоне»

В Мадриде сомневаются, что «Реал» будет чувствовать себя безопасно в столице Каталонии во время проведения матча 10-го тура.

— Игроки «Реала» не выйдут из самолета, если «Барселона» не сможет гарантировать безопасность игрокам и работникам клуба, — цитирует источник в королевском клубе известный журналист Жосеп Педрерол в программе Jugones на канале La Sexta.

Напомним, из-за массовых беспорядков встреча 10-го тура Примеры между «Барсой» и «сливочными» была перенесена. Новой датой определили 18 декабря — именно на этот день местные активисты запланировали проведение масштабного митинга возле «Камп Ноу» за несколько часов до матча.

После 15-ти туров чемпионата Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям. football24.ua