Реагировать и предотвращать: чем занимается горячая линия минобразования?

Сегодня исполняется ровно две недели со дня открытия новой горячей линии министерства образования 146-2.

Новая линия предназначена для чрезвычайных ситуаций. В перечень, представленный министерством, входят такие происшествия, как пожар, который произошел, либо есть опасность его возникновения, отравление, несчастные случаи, повлекшие за собой ранения или повреждения учеников/студентов или сотрудников учреждения, физическое или психологическое насилие в отношении учеников/студентов или сотрудников учреждения, а также другие события, способные нарушить нормальную деятельность учреждения.

Позвонив по этому номеру, граждане имеют возможность сообщать о возможных либо произошедших событиях непосредственно в министерство.

В таком случае, министерство передает поступившую информацию в соответствующий отдел, который оперативно расследует ее и принимает необходимое в данной ситуации решение. Также, с помощью горячей линии можно предотвращать чрезвычайные ситуации, своевременно принимая необходимые меры

В случае поступления тревожной информации, она будет передана сотрудникам министерства или местных органов управления образованием. Вся информация, поступившая в режиме чрезвычайных ситуаций, анализируется и периодически предоставляется руководству министерства Образования, вместе с предложениями.

Как сообщили # из Телефонного Информационного центра минобразования, за две недели деятельности, на горячую линию 146-2 поступило более 30 звонков. Часть из них переадресовывается на старую линию — 146-1 по причине того, что звонки не соответствуют основной цели колл-центра. Однако, как сообщили нам в министерстве, люди воспринимают это с пониманием.

В беседе с #, из центра сообщили, что на новой линии работают пока только два сотрудника: на данном этапе этого достаточно. Однако, в случае увеличения количества звонков, количество специалистов, принимающих тревожные звонки будет увеличено.

Линия работает c 09.00 до 18.00.

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