Реабилитация должна быть комплексной и своевременной

Согласно распоряжению Президента страны Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе» от 1 июня 2019 года, еще в 30 районах Азербайджана появятся круглосуточные центры ухода для детей с тяжелыми условиями проживания, и для детей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в пяти районах планируется создание центров дневного обслуживания для пожилых людей, где им будут оказывать социальные, бытовые, медицинские, культурные услуги в дневное время и в полустационарном режиме.

Как рассказал # эксперт по вопросам инвалидности, руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов, в создании таких центров давно существует необходимость, потому данную инициативу можно только приветствовать.

По его словам, когда мы говорим о реабилитационных центрах, то имеем в виду и абилитацию и реабилитацию. Цель таких учреждений помочь людям с инвалидностью, в том числе пойти на поправку.

«В свое время была придумана система 1, 2, 3 группы инвалидности? Если есть регресс, то группу увеличивали, если прогресс — уменьшали. С первой группы,– говорит он,– иногда переходили на третью и наоборот, в зависимости от состояния здоровья».

Существующие реабилитационные центры, как сказал А.Халилов, оснащены самими инновационными аппаратами, техникой, которая действительно может многим помочь. Все услуги совершенно бесплатны. Но проблема в том, что центров мало, а людей, нуждающихся в помощи, много.

«Сейчас все реабилитационные центры находятся в региональных центрах, и туда приезжают жители нескольких районов. Например, на юге такой центр находится в Ленкарани, и туда приезжают те, кто проживают в Масаллы, Ярдымлы, Джалилабаде, Лерике. Численность населения большая, и соответственно очередь из тех, кто нуждается в реабилитации, тоже немаленькая. Некоторые ждут не неделю или месяц, а несколько лет. Не хватает мест, коек. Нельзя сказать, что какая-то форма инвалидности важнее другой, каждый нуждающийся в реабилитации, должен проходить ее своевременно. Если в каждом районе будет 1-2 реабилитационных центра, то людям не придется куда-то ездить. Чем раньше эта инициатива будет претворена в жизнь, тем больше людей смогут получить лечение вовремя. Благодаря этому возможно удастся предотвратить какие-то виды инвалидности», –считает эксперт.

Что касается реабилитационных центров именно для детей, то, по его словам, чем раньше дети получат услуги, тем больше вероятность того, что они могут поправиться.

«Почему детям не дают группу инвалидности? Потому что есть вероятность их выздоровления при некоторых формах инвалидности, они могут вернуться к полноценной жизни, как в плане здоровья, так и в плане возможностей.

Если говорить об уходе за пожилыми, то по всем международным документам, пожилые и люди с инвалидностью идут в одной шеренге. Это связано с тем, что у них часто одинаковые сложности в передвижении, проблемы со здоровьем. Те центры, которые оказывают помощь людям с инвалидностью, могут заниматься и пожилыми. Пожилые люди также должны иметь возможность получать социопсихореабилитацию и медицинскую помощь»,– подчеркнул он.

Реабилитационные центры сейчас предоставляют только медицинскую реабилитацию, а, по словам эксперта, нужна также социальная, психологическая, трудовая реабилитация на местах широкого Формата. В общем, при необходимости человек должен пройти все стадии реабилитации.

«Например, футболист получил тяжелую травму, и если ему ампутируют ногу или если он сможет передвигаться только на инвалидной коляске, то о занятии футболом ему придется забыть. Он получает, в первую очередь, физическую помощь, например, операцию. Пока он на постельном режиме, ему нужна психологическая реабилитация, чтобы он постепенно понял, что ему надо учиться жить с инвалидностью. Далее ему необходима социальная реабилитация, чтобы он мог влиться в коллектив, в общество. Параллельно с этим должна идти физическая реабилитация — ему придется учиться управлять коляской. Это все идет в комплексе. Так как человек не может больше работать по специальности, ему нужно еще и трудовая реабилитация, нужно менять профессию, чтобы он мог найти работу и зарабатывать на жизнь»,–сказал он.

Неправительственные организации, занимающиеся вопросами инвалидности, по словам А.Халилова, в меру своих возможностей оказывают юридические, психологические, физические, социальные услуги. Но невозможно долгое время заниматься этой работой бесплатно, ведь приходится нанимать специалистов, а тем надо платить, ведь им надосодержать себя и свои семьи.

А.Халилов уверен, что если бы государство давало профессиональным НПО не просто проекты или тендеры, а выделялись бы средства на эти цели, можно было помочь большему числу людей.

«Мы, профессиональные НПО, с удовольствием помогли бы государству, но нас пока никто не приглашал к сотрудничеству. А хотелось бы быть равноправными партнерами, иметь возможность делать больше для страны».

По поводу тендеров, эксперт отметил, что Минтруда объявляет его каждый год, но процедура длится почти полгода. В декабре одни тендеры заканчиваются и объявляются новые, устраивается конкурс, идет сбор документов и прочие процедуры. В итоге работа начинается только в июне.

«Полгода люди, получавшие услуги и нуждающиеся в них, остаются без таковых. К тому же, число тендеров и их суммы должны увеличиваться. В Азербайджане тендеры проводят уже много лет, но они охватили далеко не всех, кто в ней нуждаются. Допустим, что в одном районе реабилитацию проходят 100 детей, а помощь нужна 1000. Напомню, что в Азербайджане более 70 тысяч людей с инвалидностью. Как появились тендеры, много организаций, которые раньше не занимались вопросами людей с инвалидностью, стали ими заниматься и получать тендеры. Нужен строгий отбор организаций, которым дают право на осуществление того или иного проекта. У них должен быть опыт работы. Есть НПО, которые всю жизнь занимались только выставками людей с инвалидностью, и вдруг стали заниматься реабилитацией лиц с ограниченными возможностями здоровья»,–заявил он.

По мнению эксперта, должна быть создана структура, занимающаяся вопросами инвалидности, и которая бы в частности проверяла работу государственных и негосударственных организаций, занимающихся вопросами инвалидности . Без этого, контролировать все аспекты будет практически невозможно.