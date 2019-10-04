Разыскиваются таланты: в Баку стартует конкурс I am Jazzman 

Началась регистрация на международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, целью которого является поиск талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой.
Об этом # сообщил пресс-секретарь Baku Jazz Festival Рустам Гусейнов.
Он называл конкурс действующей формулой успеха, которая закладывалась для выявления, развития и подготовки, а также дальнейшего сопровождения одаренных юных музыкантов и хорошо показала себя на прошлых фестивалях.
«Все, что сегодня создается в I am Jazzman имеет большое продолжение и для зрителей, и для конкурсантов. Та концентрация драйва, которая происходит здесь очень важна для того, чтобы дальше делать определенный выбор для дальнейшего будущего джаза», — отмечают в пресс-службе.
Конкурс зажигает новые звезды и дает шанс юным талантам показать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене в ходе Baku Jazz Festival 2019.