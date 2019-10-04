Разыскиваются таланты: в Баку стартует конкурс I am Jazzman 

Началась регистрация на  международный конкурс молодых исполнителей  I am Jazzman, целью которого является поиск  талантливых молодых музыкантов, которые исполняют джаз профессионально и с душой.

Об этом # сообщил пресс-секретарь Baku Jazz Festival Рустам Гусейнов.

Он называл конкурс действующей формулой успеха, которая закладывалась для выявления, развития и подготовки, а также дальнейшего сопровождения одаренных юных музыкантов и хорошо показала себя на прошлых фестивалях.

«Все, что сегодня создается в I am Jazzman имеет большое продолжение и для зрителей, и для конкурсантов. Та концентрация драйва, которая происходит здесь очень важна для того, чтобы дальше делать определенный выбор для дальнейшего будущего джаза», — отмечают в пресс-службе.

Конкурс зажигает новые звезды и дает шанс юным талантам показать свои возможности профессионалам джаза и зрителям на большой сцене в ходе Baku Jazz Festival 2019.

| 2019-10-04T17:41:32+00:00 4 октября 2019, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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