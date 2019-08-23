Разыскиваемый Молдовой депутат и бизнесмен оказался в Израиле

МВД Израиля подтвердило, что разыскиваемый в Молдове депутат и бизнесмен Илан Шор, муж певицы Жасмин, находится в Израиле. Как заявил глава молдавского представительства «Интерпола» Виорел Центю, такой ответ ведомство получило по своему запросу, сообщает «Интерфакс».

15 августа парламент Молдовы лишил Шора депутатского иммунитета. 25 июля суд арестовал его заочно и объявил в розыск по обвинению в соучастии в выводе около $1 млрд из банковской системы страны.

Шор покинул Молдову 14 июня вместе с олигархом Виктором Плахотнюком, после того, как Демократическая партия Молдавии уступила власть и перешла в оппозицию.