Развод и девичья фамилия

Когда создается ячейка общества, новоиспеченные супруги уверены, что они будут вместе навсегда. При вступлении в брак многие женщины берут фамилию своего мужа, так как считают, что в семье все — муж, жена и дети — должны быть под одной фамилией. Для кого-то — это лишь дань традициям. Они берут фамилию мужа, как в свое время это делали их мамы и бабушки, даже не задумываясь. В некоторых случаях на том, чтобы супруга взяла его фамилию, настаивает мужчина, тогда как она предпочла бы оставить свою, чтобы не возиться с заменой документов, а также если девичья фамилия более красивая или редкая. Случаи, когда муж берет фамилию жены, тоже имеют место, но намного реже, обычно, если своя у него неблагозвучная.

Если семейная идиллия рушится, начинается дележка несовершеннолетних детей, квартиры, машины, дачи, мебели, посуды. Иногда камнем преткновения становится даже фамилия, «подаренная» одним из супругов во время заключения загса. Это обычно происходит, если жена поступила, по мнению мужчины, с ним нечестно, и ему претит тот факт, что она продолжит носить его фамилию. Он считает, что «отколовшаяся» вторая половина позорит его.

Недавно в России депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, выступил с инициативой предоставить мужчинам право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода. В связи с этим он обратился в Минюст, предложив рассмотреть возможность разработки и внесения такой поправки в Семейный Кодекс и «иные правовые акты Российской Федерации». По его убеждению, закон необходимо изменить так, чтобы бывшие супруги при разводе могли договариваться о допустимости дальнейшего использования совместной фамилии в юридических рамках. Впрочем, российские юристы относятся к подобной инициативе скептически.

В нашей стране, как рассказал # глава Правозащитного Центра Эльдар Зейналов, подобное также было бы невозможно.

«Фамилию человеку нельзя дать или отнять против его воли. И развод не дает бывшему супругу или органам регистрации требовать возврата девичьей фамилии бывшей жены. Только в одном случае это кажется возможным, и то только через суд: если сам брак был изначально фиктивным, и на его основе жена изменила запись в удостоверении личности. В таком случае, решение о недействительности брака, в принципе, может и должно послужить основанием для иска в суд о возвращении прежних записей в документах, измененных на основе свидетельства о браке (фамилия, прописка и т.д.). Если же брак не был фиктивным, женщина вполне может оставить себе новую фамилию. Бывает желание сменить неблагозвучную фамилию вроде Непомнящий или Гнилорыбов на более звучную. В Москве, например, один из азербайджанцев через брак с итальянкой взял себе фамилию Алькапоне. Но это не сделало его главой гангстеров или итальянцем. Фамилия сама по себе не является брендом и не защищается авторским правом, как товарный знак, например», — отметил правозащитник.

Адвокат Эльчин Гамбаров заявил #, в его практике не было случаев, когда при разводе супруг хотел бы отнять свою фамилию у уже бывшей жены. Но он не исключил, что подобное может иметь место, особенно если люди расстались врагами, и у них кипят эмоции. Однако закон Азербайджанской Республики ничего такого не предусматривает. Юрист подчеркнул, что женщина может только добровольно отказаться от фамилии экс-супруга, вернув себе девичью фамилию. Принудить ее к этому никто не имеет права.

Как правило, женщины меняют после развода фамилию обратно на девичью, в том случае если прожили с ней совсем недолго, и она не успела стать «своей», а также, если фамилия по тем или иным личным причинам вызывает неприятные ассоциации.

В свою очередь, генеральный директор Центра Правовых Исследований «РИАД» юрист-правовед Теймур Алиев, также отметил, что невозможно заставить взять чью-то фамилию и невозможно забрать фамилию при разводе. И то и другое — дело добровольное. По его словам, закона, который позволял бы мужчине забрать свою фамилию у бывшей жены, нет не только у нас, но и в других странах. Он уверен, что такие инициативы обречены на провал, и для них нет никаких юридических предпосылок.