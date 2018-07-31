Разведка США узнала о строительстве новых межконтинентальных ракет в КНДР

Разведка США полагает, что в КНДР возобновились работы по созданию межконтинентальных ракет. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на знакомых с разведданными чиновников.

По их информации, полученные недавно спутниковые снимки свидетельствуют, что в исследовательском центре под Пхеньяном, где были созданы первые межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ведутся работы над одной или двумя баллистическими ракетами на жидком топливе.

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре. По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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