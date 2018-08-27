Разрабатываемый Китаем самолет-амфибия успешно прошел летные испытания

Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 «Цзилун» успешно осуществил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила в понедельник, что при перелете из аэропорта «Цзиньвань» в Чжухае на аэродром «Чжанхэ» в Цзинмэне самолет пролетел в воздушном пространстве трех провинций – Гуандун, Хунань и Хубэй. Дата начала испытаний на воде пока не сообщается.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.

 

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| 2018-08-27T08:07:03+00:00 27 августа 2018, 09:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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