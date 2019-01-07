Разные стороны баррикад: еще раз о деле Мехмана Гусейнова

Дело блоггера Мехмана Гусейнова имеет вполне ожидаемое, но крайне нежелательное продолжение. Начну с напоминания о том, что он был арестован в марте 2017 года и осужден на 2 года лишения свободы по иску о клевете, который был подан начальником Насиминской районной полиции. 26 декабря ему выдвинули новое обвинение в избиении сотрудника колонии и заключили в карцер. По словам его адвокатов, в знак протеста блоггер объявил голодовку.

Правда, на сей счет есть и иные новости. «Заключенный Мехман Рафиг оглу Гусейнов не проводит акцию голодовки, состояние его здоровья нормальное». Об этом заявил глава пресс-службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана Мехман Садыхов. По его словам, «распространяемая информация является недостоверной». Садыхов утверждает, что «Мехман Гусейнов принимает и еду, и питье, встречается со своим адвокатом, связывается по телефону с родными».

«Как вы знаете, Пенитенциарная служба оперативно реагирует на проблемы, возникающие у заключенных со здоровьем, направляет к больным врачей. Но в случае с Мехманом Гусейновым никакой необходимости в этом не было, так как он всего сутки проводил акцию голодовки. Уже на следующий день после объявления голодовки он начал принимать и еду, и питье, в связи с чем был составлен соответствующий акт, который подписал и сам Мехман Гусейнов. Состояние здоровья заключенного нормальное. Он полностью пользуется предоставленными ему законом правами», — утверждает Садыхов.

Сложно сейчас, не имея возможности общения с М.Гусейновым, понять ситуацию вокруг его голодовки. В этом смысле, на мой взгляд, уместнее было бы организовать встречу ведущих и пользующихся доверием общества отечественных СМИ, коих откровенно говоря, раз-два и обчелся, с самим М.Гусейновым. Так бы были пресечены любые спекуляции на тему его голодовки. При этом, безусловно, совершенно ошибочна та линия информационного освещения этого вопроса, которую выбрали обе стороны, находящиеся по разные стороны баррикад.

Ошибочно запускать в телевизионных и печатных СМИ кампанию по дискредитации М.Гусейнова. Увы, это имеет место. И, что печальнее всего, участвуют в ней журналисты, которые десятки лет присутствуют в нашей профессии и имели репутацию порядочных и независимых людей. Они, безусловно, прекрасно знают, что такое пропаганда и контр-пропаганда. Они осознают, что тут тот самый случай, когда сила действия равна силе противодействия. Наконец, они понимают, что находятся в неравных с М.Гусейновым условиях, когда у одних есть эфир и возможность озвучивать свои аргументы, а у других этого нет. Но, они делают то, что считают для себя правильным. Не мне их судить. Хотя это банальный конформизм.

Не мне же судить и тех, кто взялся раскручивать дело Мехмана Гусейнова в социальных сетях. У них есть свое мерило совести, порядочности и адекватности. Я могу лишь озвучить личный взгляд на происходящее. И меня, скажу откровенно, коробит увиденное. Потому, что я уже вижу, как имеет место бравада хамскими поступками. К примеру, один персонаж распространил на своей странице в Фейсбук скриншот смс-сообщений, которые он отправил депутату ММ, главе Совета по прессе Афлатуну Амашеву. Сообщение это состоит из откровенного ругательства. Да, деятельность любого чиновника, в том числе и А.Амашева может и должна обсуждаться, в том числе и в прессе, а также в социальных сетях. Но бравировать тем, что ты обругал кого-то — это выход за пределы дискуссии. Это банальное бескультурье.

Едем дальше. Сторонники М.Гусейнова легко и просто переходят на критику и оскорбления в адрес тех, кто считает не так, как они. Ими взят на вооружение хорошо известный принцип «кто не с нами — тот против нас». Причем, доходит до абсурда. Стоит выставить фото с застолья, участниками которого являются известные в стране персоны, как в их огород начинают залетать булыжники критики. Мол, как вы можете есть, когда Мехман голодает?! Ребята, вы в своем уме? Жизнь на нашей планете не прекратилась даже тогда, когда голодал Нельсон Мандела. В тех же ЮАР люди ели, пили, справляли естественные надобности. А тут Мехман Гусейнов — неплохой блоггер, освобождения которого я искренне желаю, но это не величина даже местного масштаба.

Увы, из обычного блоггера лепят едва ли не героя нашего времени. В социальных сетях уже распространяется фото, где М.Гусейнова сравнивают с поэтом Микаилом Мушфигом. Фото это сопровождается текстом, в котором напоминается о том, что 6 января был расстрелян М.Мушфиг и сейчас, как и в 1937 году многие журналисты, представители интеллигенции и молодежи находятся в тюрьмах». Налицо — примитивная манипуляция. Причем, оскорбительная для памяти великого поэта.

Ведь, всем известно о том, что есть распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 110-летия Микаила Мушфига. В прошлом году этот юбилей отмечался очень широко. В частности, в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в октябре прошлого года прошел вечер, посвященный 110-летию поэта Микаила Мушфига (1908-1939), организованный при содействии Министерства культуры Азербайджана. То есть, руководство страны чтит память поэта, ставшего жертвой сталинских репрессий. Следовательно, поистине абсурдно сравнивать нынешние времена со сталинскими, отталкиваясь от дела М.Гусейнова, который, мягко говоря, не сыграл в истории Азербайджана роли, сопоставимой с той, что сыграл М.Мушфиг. Но, поди объясни очевидное тем, кто живет в мире собственных представлений о том, как можно и нужно вести полемику…

При этом, я убежден в том, что само дело М.Гусейнова искусственно раздуто. Причем, не исключаю, что это сделано некоторыми чиновниками, которые пытаются создать для руководства страны проблемы, с которыми бы они, эти чиновники, затем «героически бы сражались». Руководству Азербайджана, и особенно Президенту Ильхаму Алиеву совершенно не нужна вся эта истерика вокруг дела М.Гусейнова. Но она, повторюсь, может быть нужна тем чиновникам, которые продолжают цепляться за свои кресла, создавая предпосылки для «проблем, с которыми нужно бороться».

Они, увы, своего добились. И вот уже влиятельная «Вашингтон пост» написала про дело Мехмана Гусейнова, вот и американские политики разного уровня требуют его освобождения, попутно критикуя главу государства. Всего этого можно и нужно было избежать. Не представляет М.Гусейнов никакой опасности, в качестве оппонента власти. Не тянет на эту роль и лидер РЕАЛ Ильгар Мамедов.

Вспомните, сколько шума и утверждений было о том, что он является той фигурой, которая способна сплотить вокруг себя всех оппонентов власти и чем-то там угрожать ей. И что? Вышел он на свободу и очень хорошо. Но после этого ровным счетом ничего не произошло, не происходит, и вряд ли произойдет. Ровно также будет и с Мехманом Гусейновым, я в этом даже не сомневаюсь. Он, будучи не на свободе, является инструментом для давления на руководство страны. Тогда как будучи на свободе, он вскоре перестанет всерьез кого-то интересовать. Так не разумнее ли было бы выпустить его на свободу, дать ему возможность спокойно заниматься своим делом и тем самым лишить как оппонентов власти для критики в ее адрес, так и тех, кто все это заварил возможности и дальше нежиться в своих властных креслах?

23 просмотров