Разногласия с Мэй заставили лидера британской палаты общин подать в отставку

Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подала в отставку из-за разногласий с премьером страны Терезой Мэй по Brexit, сообщает РИА Новости.

Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit накануне выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

Также премьер пообещала подготовить законопроект, обязующий правительство к декабрю 2020 года принять все необходимые меры для того, чтобы так называемый «бэкстоп» (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландии, угрожающие целостности Соединенного Королевства) не вступил в силу.

«С большим сожалением и с тяжелым сердцем я покидаю правительство», — написала Лидсом в письме Терезе Мэй в Twitter.