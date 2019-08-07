Размышления иностранного инвестора:«Главная проблема Межбанка – его менеджмент»

В редакцию «Зеркало» обратился вкладчик Международного банка Азербайджана (МБА) гражданин Российской Федерации Дмитрий Коньков, желающий забрать свои деньги из этой финансовой структуры, невзирая на высокие проценты, выгодные самому Конькову и невыгодные банку.

Желание крупного вкладчика расстаться с этим банком вызвано односторонним решением МБА понизить ставки по вкладам до 2% под занавес прошлого года. Коньков, вынужденный отстаивать свои интересы в суде, не хочет более иметь дело с МБА, несмотря на выгодные для себя условия. Странность истории в том, что гражданин РФ заботится об интересах азербайджанского банка, тогда как само руководство МБА по непонятным причинам удерживает уж слишком дорогие для себя депозиты Конькова. Вкладчик готов идти до конца, намерен обращаться к главе государства, в Минфин, к аудитору и в ЕБРР.

Главная проблема Межбанка — его менеджмент, говорит иностранный инвестор. С подробными обстоятельствами этой странной ситуации можно ознакомиться из письма вкладчика в #:

— Около шести лет я являюсь клиентом Международного банка Азербайджана и обслуживаюсь в центральном филиале в Баку. Являясь VIP клиентом банка и иностранным инвестором, много лет назад доверившим банку свои сбережения, которые исчисляются сотнями тысяч долларов США, я удивлён низким качеством и неэффективностью принимаемых специалистами и руководителями банка решениями. Меня, как клиента, это не может не беспокоить, поскольку хотелось бы, чтобы моими инвестициями управляли профессиональные грамотные люди.

История следующая.

В конце 2013 года я заключил с банком договоры и открыл два вклада — Классик и Детский, на которые перевёл 460 000 долларов США и 203 200 долларов США соответственно. Определяющим фактом при принятии решения о сотрудничестве с банком для меня являлся фактический статус государственного банка.

Всё происходило, как предусмотрено условиями договоров до осени 2017 года, когда ко мне обратился обслуживавший меня сотрудник VIP дивизиона банка Гасан Рзаев с просьбой досрочно забрать вклады ввиду высоких процентных ставок (21.1% и 19% годовых в долларах США соответственно). Банк предлагал сохранение размера процентов, указанных в договорах, до самого момента снятия мною средств. Пока я рассматривал предложение Рзаева и размышлял, как мне поступить, получил от банка письма об одностороннем досрочном изменении условий договоров с 1.11.2017 года со снижением с этой даты процентных ставок по депозитам до 2% годовых.

Конечно, такое изменение меня, как вкладчика, не устроило, и я обратился в суд. Необходимо сказать, что на справедливое разрешение спора в судебных инстанциях я не рассчитывал. Но, понимая абсолютную незаконность действий банка, я был готов, пройдя в Азербайджане все судебные инстанции, обратиться за восстановлением моих нарушенных прав в международные правовые институты — Европейский суд по правам человека и коммерческий Арбитраж при ООН, как то предусмотрено Договором между Россией и Азербайджаном о взаимной защите прав инвесторов. Большую информационную помощь и юридическую поддержку тогда мне оказали замечательные люди — азербайджанский юрист Заур Байрамов и известный адвокат Акрам Гасанов.

Суд первой инстанции Насиминского района города Баку мне отказал в иске к банку, но Апелляционный суд Баку отменил решение районного суда и признал действия банка незаконными. Это произошло в декабре 2018 года. Моя вера в дееспособность, независимость и компетентность судебной системы Азербайджана была восстановлена.

Я отправил текст судебного акта сотруднику банка Нармин Рустамовой, которая, как я узнал, в настоящее время вместо уволенного Гасана Рзаева занимается обслуживанием VIP клиентов в центральном филиале МБА. Также я предложил банку вернуться к рассмотрению вопроса о возможном досрочном снятии мною средств с сохранением процентных ставок по депозитам до момента их снятия. Это ровно то, что банк сам мне предложил сделать осенью 2017 года, до незаконного снижения процентов по вкладам в одностороннем порядке. Нармин попросила меня отправить проект соглашения к договору о вкладе, который бы предусматривал возможность досрочного прекращения депозитов и устраивал бы меня. Такой проект был составлен и с пояснениями отправлен в банк на рассмотрение.

Через некоторое время я был извещён о том, что рассмотрение предложенного мною проекта дополнительного соглашения откладывается ввиду того, что представители банка собираются подать заявление на рассмотрение дела в кассационный суд. Это сообщение я получил от банка 18 января 2019 года. А ранее, 23 декабря 2017 года, адвокат Акрам Гасанов сообщил о том, что он в Верховном суде АР выиграл дело в пользу другого вкладчика Межбанка, у которого, как и у меня, процентные ставки по депозитам были снижены в одностороннем порядке. Верховный суд Азербайджана, кассационная инстанция, высшая судебная инстанция Азербайджана, также признала действия банка незаконными.

Таким образом, шансы получить в моем с банком споре решение в кассационной инстанции отличное от этого были равны нулю.

Сотрудники, специалисты и руководители банка это прекрасно знали. И одновременно с этим совершали действия, которые прямо направлены на то, чтобы мои депозиты действовали как можно дольше по времени в ущерб интересам самого банка. Каждый день действия моих депозитов приносит мне доход равный 270 долларов США по депозиту Классик (до 28 декабря 2024 года) и 108 долларов по депозиту Детский (до 01 ноября 2029 года). Включая выходные и праздничные дни. Не сложно посчитать, что за время кассационного разбирательства с заведомо известным результатом (банк дело проиграл), я получал доход более 11 000 долларов США каждый месяц. А дело было назначено на 07 мая 2019 года.

Получать столь высокий доход позволяют мне установленные в договорах процентные ставки 21.1% и 19% годовых в долларах США. И необходимо отметить, что в настоящее время Межбанк предлагает максимальную ставку по депозитам в долларах США в размере 1 % годовых. Превышение в 21,1 раза и в 19 раз! Более того, банк выдает кредиты в долларах США, по которым процентная ставка предусмотрена в меньшем размере, чем процентная ставка по моим депозитам. Поэтому принятие таких управленческих решений вызывает вопросы.

Только за время назначения и рассмотрения дела в Верховном суде я получил от банка процентный доход более 50 000 долларов США. Это означает то, что банк потерял эту сумму, ведь если бы представленное мной дополнительное соглашение было подписано, я вывел бы средства с депозитов. Эти деньги банк потерял из-за собственного неграмотного и экономически необоснованного решения.

Конечно, как клиент, я заинтересован в том, чтобы такие проценты начислялись мне как можно дольше. И ещё — не факт, что я захочу вернуться к рассмотрению вопроса о заключении с банком дополнительных соглашений, предусматривающих возможность досрочного прекращения депозитов. Не каждый пожелает отказаться от такого дохода. Но как клиент этого банка, не могу быть равнодушным к тому, что на уровне руководящих специалистов здесь принимаются столь глупые и безрассудные решения. Именно в принятии таких решений я вижу риск для моих инвестиций, несмотря на то, что получаю с них столь высокий доход.

Рассмотрение дела в Верховном суде Азербайджанской Республики состоялось 07 мая 2019 года. Верховный суд также признал действия банка по одностороннему снижению процентных ставок по моим вкладам незаконными. В тот же день, после того, как на сайте Верховного Суда АР появилась информация о состоявшемся решении, я немедленно отправил в банк информацию об этом и скриншот с сайта суда. Какого же было мое удивление, когда после обращения в юридический департамент банка Нармин Рустамова сообщила о том, что юристы затягивают рассмотрение проекта дополнительного соглашения, ссылаясь на необходимость получения решения Верховного Суда.

Между тем 27 мая 2019 года она отправила уже готовое решение Верховного суда в юридический департамент банка, и вновь оттуда пришёл ответ, что необходимы исполнительные документы, якобы решения Верховного Суда Азербайджанской Республики не достаточно. Факт, говорящий об абсолютной правовой безграмотности специалистов юридического департамента банка. Депозитные договоры продолжают действовать, судом проценты, предусмотренные в них, восстановлены. И с момента, когда банк имел возможность подписать дополнительные соглашения к договорам, а я имел возможность вывести средства с депозитов, прошло уже около семи месяцев. После обращения к судебным исполнителям, 5 июля 2019 года я получил из банка сообщение, что по обоим моим депозитам проценты восстановлены.

Далее произошло то, что удивило меня больше всего. 9 июля я получил от банка сообщение, что вопрос о возможности досрочного прекращения моих депозитных договоров будет решать лично Председатель Правления банка Аббас Ибрагимов. К нему я также обратился по этому вопросу. И он моё обращение получил. Об этом я был уведомлен сотрудниками центрального филиала банка.

И вот 10 июля 2017 года я получил от банка ответ о том, что банк заинтересован в сохранении наших с ним договоров до конца срока их действия. Тут я окончательно перестал понимать какую-либо логику и разумную рациональность в действиях высшего руководства банка. Эти действия явно в ущерб интересам МБА. Принято решение по сохранению явно невыгодных для банка условий сотрудничества. И это при том, что ещё совсем недавно на оздоровление Международного банка Азербайджана были направлены колоссальные средства налогоплательщиков и государственных фондов Азербайджанской Республики. Ещё раз повторюсь, решение по этому вопросу, как меня заверили в самом банке, принимал лично Председатель Правления.

О данной ситуации, о состоявшихся решениях суда и о принятых руководством банка управленческих решениях я планирую информировать: Министерство финансов АР, как основного акционера банка, Президента Азербайджанской Республики, столь много сделавшего для оздоровления этого финансового учреждения. Мною направлены соответствующие запросы о личных приёмах, на которых и планирую предоставить всю информацию и документы непосредственно.

Проинформирую также внешнего аудитора — Ernst & Young Holdings (CIS) B.V для коррекции аудиторской отчетности банка за 2017 и 2018 годы. Поскольку банком для проведения проверки аудиторам были представлены материалы по начислению мне как вкладчику процентов в сильно заниженном размере, а также для оценки рисков финансовых потерь банка вследствие принятия безграмотных управленческих решений в текущем и в будущих периодах. Также доведу информацию до сведения представительств ЕБРР для оценки рисков приватизации пакета акций банка. Как клиент банка, как иностранный инвестор, я глубоко разочарован качеством работы высшего менеджмента государственного банка.

О том, почему Межбанк не желает расставаться с вкладчиком, рассказал «Зеркало» банковский юрист Акрам Гасанов. С его слов, проблема возникла в конце 2017 года, когда МБА принялся извещать своих вкладчиков об одностороннем решении понизить ставку по долларовым вкладам до 2%:

— Такие действия финансовой структуры были незаконны, поскольку банк не имеет права в одностороннем порядке снижать процентную ставку, ссылаясь на девальвацию и совершенно необоснованно аргументируя эти действия Указом главы государства от 2015 года касательно приватизации банка. Тогда подавляющее большинство вкладчиков забрали свои вклады, некоторые согласились с условиями банка, а некоторые подали с моей помощью судебные иски. В первой инстанции – Насиминском суде процессы были нами проиграны, однако Бакинский апелляционный и Верховный суды признали, что действия банка были незаконны. Подали в суды вместе с г-ном Коньковым пять человек. И это показатель уровня доверия к судебной системе.

В ситуации с г-ном Коньковым еще раз подтверждается главная проблема Межбанка – невысокий уровень и бессистемность управления этого банка. Сложно понять, чего хочет Межбанк. С одной стороны, МБА снижает ставку, мол, не нужны банку вклады, забирайте или снижаем ставку в одностороннем порядке. У этого вкладчика остается еще 10 лет и все это время он может получать по вкладам 19% и 21, 1% соответственно. Но он был согласен еще в 2018 году пойти на компромисс – мол, вы мне хотя бы до дня снятия дайте ту ставку, что сказали, и все сниму.

Банку не выгодно платить по депозиту Конькова, поскольку проценты по кредитам МБА значительно ниже. Клиент желает забрать свои деньги из банка, который, с его же слов, поступил с ним некорректно, вынудил обращаться в суд и пр. Но в банке этому препятствуют. Вопрос рассмотрел лично Аббас Ибрагимов и он согласен оставить вклад до конца срока на еще десять лет под такие высокие ставки.

Но возникает вопрос – зачем это банку? Ставка Межбанка по вкладам 1% и кредиты под проценты значительно ниже выплачиваемых Конькову сумм. Почему же банк действует себе во вред. Тут напрашиваются следующие варианты причин – либо Межбанк очень нуждается в деньгах и не может позволить уйти крупному клиенту. Либо же это результат дефектного управления. Но есть еще одна — главная проблема государственного бизнеса, особенно госбанков – они предоставляют неверную информацию о текущем состоянии банка. Мол, все хорошо, много вкладов. Банк не может раскрыть, что вдруг в одночасье лишился крупной суммы вкладов. Чем еще объяснить тот факт, что руководство МБА держит вклады иностранного инвестора себе же в ущерб?

Ведь на что рассчитывал МБА, снижая в одностороннем порядке ставки по вкладам? Явно не на то, что клиенты заберут свои деньги. Рассчитывали, что вкладчики согласятся на односторонние условия Межбанка. И многие согласились. Объяснение этому одно – чиновничий подход. И тут нужно делать выводы обществу – цифры банков рисуются, каждый день банки могут потерять эти цифры. И самое главное надо знать клиенту – нельзя отступать, надо подавать в суд. И самый главный вывод, наша финансовая система в намного худшем состоянии, чем можно подумать.