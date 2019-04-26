Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).

Об этом сообщил в пятницу Нобелевский фонд, передает ТАСС.

«Сегодня правление Нобелевского фонда установило размер премии 2019 года на уровне 9 млн шведских крон для каждой номинации», — отмечается в пресс-релизе фонда.

Если в 2011 году сумма Нобелевской премии достигала 10 млн крон ($1,5 млн), то в 2012 она уменьшилась до 8 млн крон ($1,2 млн) «по причине неблагоприятной экономической ситуации». В 2017 году денежная составляющая увеличилась до 9 млн крон ($1,07 млн).

В этом году в связи с ослаблением курса шведской национальной валюты долларовый эквивалент премии несколько снизился. Как сообщил ранее ТАСС исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен, сумма все равно «остается значительной», поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.

Нобелевская неделя 2019 года откроется в Стокгольме 7 октября объявлением лауреата в области физиологии и медицины. 8 октября назовут имя лауреата по физике, 9 октября — химии, 10 октября — по литературе (и за 2018, и за 2019 годы). 11 октября в Осло объявят лауреата премии мира, 14 октября вновь в шведской столице — имя обладателя Премии Государственного банка Швеции памяти Альфеда Нобеля в области экономики.