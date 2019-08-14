Разгром состоялся?

Весьма странные события разворачиваются вокруг единственного пока оппозиционного и самого популярного телеканала соседней Грузии – «Рустави 2». Буквально в кратчайшие сроки казавшаяся крепкой телекомпания, поддерживаемая значительной частью народа и западными партнерами страны, лишилась прежнего, смелого и целеустремленного руководства, неожиданно перейдя во владение бизнесмена, считающегося близким к ныне правящим кругам республики. А ведь теперешняя грузинская власть с самого ее появления является главным объектом критики «Рустави 2».

И вот, последняя капля — в понедельник нынешний владелец телеканала Кибар Халваши огорошил всех сообщением, что намерен продать 100% долей компании с аукциона. А ведь еще и месяца не прошло с тех пор, как Халваши вернул себе телекомпанию. Это произошло 18 июля, на основании решения Европейского суда по правам человека. Сразу после этого он освободил от должности гендиректора компании Нику Гварамия, который, по мнению Халваши, использовал «Рустави 2» исключительно как политический инструмент.

Теперь же Халваши заявил, что по вине Ники Гварамия «Рустави 2» оказался на грани финансовой катастрофы — кредиторская задолженность компании приближается к 70 миллионам лари (примерно 24 миллиона долларов). Бизнесмен утверждает, что Гварамия сделал все возможное, чтобы нанести ущерб компании.

Халваши объявил, что готов продать телеканал любому желающему, кроме бывшего президента Михеила Саакашвили. Свое решение он объяснил огромной задолженностью телеканала как перед бюджетом, так и перед частными лицами и компаниями.

Желающие приобрести «Рустави 2» обязаны в ближайшие дни публично объявить об этом и внести на специальный счет 1 миллион долларов для подтверждения серьезности своих намерений. В случае неудачи в конкурсе эта сумма будет полностью возвращена заявителю.

Бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия немедленно заявил, что единственным покупателем может стать председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили.

Но в оппозиционных кругах высказывается опасение, что контроль над телекомпанией попытается установить Москва — для усиления влияния на внешнюю и внутреннюю политику страны. В этом случае покупателем может стать бизнесмен, близкий к России.

Впрочем, одно другого тут не исключает. Ведь все еще остается без ответа вопрос о том, не является ли до сих пор акционером «Газпрома» бывший российский олигарх Иванишвили?

А «Рустави 2» все последние годы был главным критиком пророссийской, по мнению оппозиционеров, политики грузинских властей и лично миллиардера Иванишвили.

Безусловно, зная отношение властей Грузии к «Рустави 2», логично предположить, что решение Кибара Халваши означает прямую дорогу к его полному закрытию. Примерно такой же точки зрения придерживается известный грузинский медиаэксперт Звиад Коридзе. В беседе с «Эхо Кавказа» он указал на очевидную странность происходящего — Кибар Халваши 4 года боролся за то, чтобы завладеть каналом, возродить свои права как владельца этого канала, а потом, когда еще и месяца не прошло после этого события, он вдруг решил продать этот канал. «Думаю, это решение не его, а властей, и персонально Бидзины Иванишвили, который просто хотел, чтобы в медиапространстве не было телекомпании с тем содержанием, с теми программами, которые транслирует в последние годы телекомпания «Рустави 2».

Эксперт не понимает, чего конкретно боится теневой правитель Грузии Иванишвили, но то, что он строевым шагом движется к авторитаризму, – это уже явно, об этом трудно спорить даже тем людям, которые до сих пор являлись ярыми сторонниками «Грузинской мечты». Это означает, что Иванишвили решил нейтрализовать все плюралистическое пространство в Грузии.

Впрочем, для оппозиции еще не утрачена возможность создания нового телерупора в преддверии парламентских выборов 2020 года. Кстати, о подготовительных работах в этом направлении не так давно говорил уволенный из «Рустави 2» Ника Гварамия.

Звиад Коридзе считает, что предпосылки, ресурсы и возможности для возникновения альтернативного канала есть. По словам эксперта, процессы, которые сейчас идут в Грузии, как раз означают, что общество не мирится с движением к авторитаризму. Он полагает, что и в политике, и в общественно-политической жизни, и в медиа в обязательном порядке возникнут альтернативные островки, и электронные, и онлайн-медиасредства, которые обязательно дадут возможность грузинскому обществу высказывать свои претензии, соображения, и не позволят властям погубить плюрализм и многоголосие грузинской демократии.