Разъединение России с Украиной и Молдовой

Наблюдается определенная закономерность. Как только встречаются президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, за этим следует ужесточение конфронтационной американской политики в отношении Москвы.

Есть за океаном United States Agency for International Development — Американское агентство по международному развитию (USAID, АМР). Недавно эта правительственная организация представила Countering Malign Kremlin Influence — Концепцию по противодействию враждебному влиянию Кремля (CMKI).

Представляя этот документ на презентации в Париже, директор USAID Марк Грин обозначил основную цель его организации — оказание помощи государствам «на их пути к самодостаточному развитию». Главным препятствием для свободного и демократического развития стран Восточной Европы и бывшего СССР он назвал политику Кремля. «Москва действует неумолимо, подрывая экономическую либерализацию, пытаясь остановить демократическое развитие и ослабить суверенитет отдельных государств».

В CMKI частью стратегии Кремля названо применение экономических рычагов давления на соседей России, используя их «историческую зависимость» от поставок нефти и газа. В свою очередь, Вашингтон готов предоставить странам Восточной Европы и бывшего СССР финансовую поддержку. Одним из ключевых пунктов новой программы станет помощь странам-партнерам США в выходе «на успешные локальные и региональные рынки энергоносителей».

В торговле этот процесс идет нарастающим темпом. При поддержке USAID Молдова и Украина значительно сместили свою торговлю из России в сторону Европейского союза. Как отмечается в концепции, это делает их менее уязвимыми для давления России и экономического шантажа. В частности, Молдова отправляет более 70% своего экспорта в Евросоюз и только 16% в Россию. Около 43% украинского экспорта в 2018 году шло в страны ЕС. В текущем году рост экспорта в Европу составил более 40%.

Значительную долю внимания USAID уделяет в представленной концепции энергетической независимости стран Восточной Европы и Украины с Молдовой в частности.

В Одессу прибыл первый танкер с американской нефтью. В августе ожидается второй. После запрета Москвы на экспорт нефти и продуктов из нее в Украину Киеву пришлось в срочном порядке искать других поставщиков. Как видно, они были найдены. По крайней мере, никакого коллапса, что предрекали в Москве, с бензином и дизельным топливом не случилось. Посевная была проведена вовремя, сбор урожая идет в опережающем темпе. По данным Министерства сельского хозяйства урожай зерновых в Украине составит 72 млн. т, что на 2.6 млн. т больше прошлого года, а он был рекордным. Экспорт зерна вырастит до 50,7 млн. т, что на 300 тыс. т больше, чем в предыдущем сезоне. Отметим, что в основном экспорт сельскохозяйственной продукции вместо России идет в страны Европы, Ближнего Востока и Китай.

По всем показателям торговли произошла переориентации на мировые рынки и зависимость от капризов Москвы, которая использует санитарные организации в качестве санкционного оружия, значительно уменьшается.

Теперь настала очередь энергетики. О нефти уже было сказано, по газу ожидаются очень непростые переговоры по его транспорту в Европу из России через территорию Украины. Со своей стороны Киев с 2015 года не импортирует российский газ, а покупает его на спотовом рынке в Европе. Как утверждают в Москве это все равно российский газ. Вполне возможно, но формально Киев платит за него не Москве, а Будапешту, Варшаве и Братиславе. И угрозы остаться без газа из-за российского шантажа, теперь нет.

Осталась электроэнергетика. Как известно в СССР существовала Единая энергетическая система. Все республики были подключены к ней и таким образом покрывали свои потребности и продавали электроэнергию на экспорт. Кстати, Украина производит гораздо больше электроэнергии, чем ее собственные потребности и экспортирует ее в Молдову, Беларусь и в страны Балтии.

Для полной энергетической независимости было бы крайне желательно отсоединиться от общей системы с Россией и переключиться на Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity — Энергообъединение европейских стран, (UCTE).

Проблема здесь как техническая, так и политическая с экономической. Сама по себе рассинхронизация украинской и российской систем не представляет очень сложной задачи. Такое уже бывало неоднократно и может быть осуществлено при необходимости.

Проблема состоит в обеспечении необходимого качества электроэнергии по стандартам ЕС. Отметим, что они довольно жесткие и требования в них постоянно увеличиваются. Страны Балтии давно ведут такую работу, но пока их подключение к европейской системе откладывается.

В Украине с 1 июля 2002 года действует так называемый Бурштынский энергоостров. В состав генерирующих мощностей энергоострова входят: Бурштинская тепловая электростанция, Калушская теплоэлектроцентраль и Теребля-Рикская гидроэлектростанция. Общая мощность генерации оценивается в 1950 МВт. Электросеть острова расположена в границах Закарпатской и частично Ивано-Франковской и Львовской областей. Остров интегрирован в UCTE, а также с Румынией. С ними он связан линиями электропередач напряжением 400 и 750кВ.

USAID финансирует полную интеграцию украинской энергосистемы в UCTE и рассинхронизацию ее с российской. В январе этого года государственная компания «Укрэнерго» начала испытания энергоблоков для синхронизации с энергосистемой Европы. Такие испытания проводятся при консультационной и финансовой поддержке USAID. Всего на реформу украинской энергетики USAID выделяет $85 млн.

С экономической точки зрения интеграция в европейскую энергосистему Украине выгодна, так как на востоке и западе континента электроэнергия стоит гораздо дороже.

В случае окончательной рассинхронизации Россия лишится значительной части генерирующих мощностей и нет ничего удивительного, что в Москве к этому относятся крайне враждебно.

В российском МИД заявили, что стратегия Вашингтона по «противодействию пагубному влиянию Кремля» направлена на насаждение русофобии в мире. «За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ. Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду». Можно подумать, что свои геополитические задачи в Москве решают исключительно за красивые глазки. Поддерживая международную шпану, как говорил бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, Кремль не прочь на этом заработать. Проблема в том, что дружественные ему диктаторские режимы доводят экономику своих стран до коллапса и просто не имеют чем платить за российскую поддержку.

В 2020 году государственный департамент США собирается потратить $661 млн. на противодействие российскому влиянию. Бюджет США предполагает выделение $500 млн. на помощь другим странам в противодействии российскому влиянию.

Рассинхронизация энергосистем Украины и Молдовы с Россией будет означать, что и эта возможность экономического давления выпадет из московских рук. И в этом Кремль должен благодарить только самого себя и свою политику по периферии своих границ.