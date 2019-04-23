Разделяй и выбрасывай: в столице появятся контейнеры для разного вида мусора

О том, что необходимо переходить на раздельный сбор мусора в нашей стране говорится много лет. Но проблема в том, что только говорится. Несколько лет назад в столице появились железные мусорные урны, в которых было несколько секций, и на каждой надпись, для какого вида мусора она предназначена. Но наши граждане надписей не читали, а если и читали, то игнорировали. Сейчас столичные власти решили взяться за дело всерьез, хотя не особо верится, что это что-то изменит. Тем не менее, сейчас разрабатывается новая концепция по сортировке мусора, в связи, с чем исполнительная власть Баку заключила соглашение с британской консалтинговой компанией Mott MacDonald.

В некоторых местах столицы уже можно увидеть новые цветные пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Пока их используют для общего сбора мусора. В обозримом будущем контейнеры разных цветов будут предназначены для определенного вида мусора, и их установят по всему городу.

Как рассказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, непонятно зачем закупать столько контейнеров за рубежом. По его мнению, следует производить такие контейнеры в Азербайджане, ведь в этом нет ничего сложного. На закупку же тратятся большие средства.

Наш собеседник подчеркнул, что в том, что касается выбрасывания мусора в неположенных местах и нежелания граждан сортировать мусор, он сторонник жестких административных мер. Только они, на его взгляд, могут дать ощутимые результаты.

«Все прописано в законе, нужно только его соблюдать. Он должен применяться на практике, а не существовать исключительно на бумаге. В частности, в законе есть штрафы за сжигание мусора, пусть даже в собственном дворе. Для физического лица такой штраф составляет 40 манатов, для юридических лиц он намного выше»–сказал Н.Агаев.

Возвращаясь к сортировке мусора, он отметил, что можно взять на вооружение японский опыт, когда в том случае, если мусор был недостаточно хорошо отсортирован, машина по сбору мусора не забирает его до следующего раза. А приезжает она в определенные дни. К тому же в ряде стран перед домами ставят контейнеры, которые опустошают только, когда они забиты полностью, но при этом каждый вид мусора нужно класть в предназначенный для этого контейнер.

Эксперт отметил, что приучить население к раздельному сбору мусора не составит труда, но начинать надо со школьников. Необходимо, чтобы в средних учебных заведениях ставили контейнеры по раздельному сбору мусора, чтобы вели с детьми работы просветительского характера. Тогда, по мнению Н.Агаева, те потом будут объяснять родителям, для чего и как сортировать мусор.

«Некоторые считают, что для этого нам понадобится много лет. Я с этим не согласен, думаю, что шести месяцев будет достаточно», –резюмировал специалист.

В свою очередь, глава Национального Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов отметил #, что сейчас ряд развитых стран, в частности, Швейцария, перешли на безотходное производство. Азербайджану же до этого пока очень далеко.

«Я периодически работаю со школами и показываю школьникам, что можно делать из отходов. По сути, мусор –это деньги, которые мы закапываем и сжигаем, отравляя экологию и вредя здоровью граждан. А ведь из тех же пластиковых бутылок можно делать горшки для цветов, из старых шпилек различные салфетки и подставки, даже из деревянных палочек для мороженого можно что-то сделать, что можно будет потом продавать и неплохо на этом заработать. Но желающим не дают развернуться, а ведь вторичная переработка мусора способствовала бы созданию новых рабочих мест. Тут нужен целый комплекс мер, в частности выдача беспроцентных кредитов тем, кто займется «мусорным» бизнесом. При этом больших денег на это не потребуется»–считает эколог.

Что касается новых контейнеров, то, по мнению Т.Зейналова, их закупка, скорее всего, окажется пустой тратой денег. Он отметил, что когда преподавал в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики, в этом учебном заведении стояли контейнеры для пластика и бумаги. Студенты какое-то время выбрасывали мусор раздельно, но потом увидели, что приезжает машина по сбору мусора, и весь мусор перемешивается. Они поняли, что в их действиях в этом случае нет никакого смысла.

«В поселке Гала уже несколько лет раздельный сбор мусора происходит в рамках пилотного проекта. И он показал себя с хорошей стороны. Но осуществить его на маленькой территории совсем не то же самое, что сделать это по всей стране. Это потребует немалых затрат. На мой взгляд, главное, чтобы полиэтиленовые кульки сортировали отдельно от остального мусора. Металл и стекло и так в мусорных контейнерах не задерживаются, люди собирают и сдают их за деньги. Опять-таки, если дать бизнесменам больше возможностей, они сами будут предпринимать меры по сортировке мусора»–убежден Т.Зейналов.

Эксперт считает, что штрафы за то, что люди будут выбрасывать мусор без сортировки, ничего не дадут, так как за всеми все равно не уследишь. Лучше сделать акцент на финансовой заинтересованности бизнеса и граждан.

Руководитель экологической неправительственной организации «Рузгар» Ислам Мустафаев убежден в том, что рано или поздно в нашей стране перейдут на сортировку мусора. Но, как сказал эколог #, тут важна соответствующая политика государства.

«Нужны многосекционные машины по сбору мусора, иначе раздельный сбор не будет иметь никакого смысла. Если же они появятся наряду с новыми контейнерами, то постепенно люди, поняв, привыкнут сортировать мусор, и для этого не придется прибегать к карательным мерам вроде штрафов. Лет 10 назад, например, была такая проблема, как бросание гражданами мусора из окон на улицу. Сейчас такие случаи единичны. То же самое будет и с привычкой не сортировать мусор»– заявил И.Мустафаев.

К сожалению, и сейчас многие не доносят пакеты с мусором даже до мусорных баков и умудряются мусорить в двух шагах от уличных урн. Не верится, что они вдруг проявят сознательность, станут складывать мусор в зависимости от его вида по нескольким пакетам и выбрасывать в разные ящики. Сортировка мусора –привычка полезная и для экономики и для экологии, вопрос только в том, как ее привить.