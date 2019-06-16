Разборки азербайджанцев в Симферополе

В Симферополе произошел кровавый инцидент между азербайджанцами.

Согласно информации данной президентом фонда «Азербайджан» Кировской области Эльнуром Гусейновом «Report», человек по имени Ильгар, житель Кельбаджарского района Азербайджана, скончался на месте, а житель Агсуинского района человек по имени Хамза был доставлен в больницу.

Несмотря что после инцидента правоохранительные органы сначала задержали 68 человек, 53 из них были освобождены и 15 взяты в надзор. Уголовное дело продолжается.