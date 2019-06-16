Разборки азербайджанцев в Симферополе

В Симферополе произошел кровавый инцидент между азербайджанцами.

Согласно информации данной президентом фонда «Азербайджан» Кировской области Эльнуром Гусейновом «Report», человек по имени Ильгар, житель Кельбаджарского района Азербайджана, скончался на месте, а житель Агсуинского района человек по имени Хамза был доставлен в больницу.

Несмотря что после инцидента правоохранительные органы сначала задержали 68 человек, 53 из них были освобождены и 15 взяты в надзор. Уголовное дело продолжается.

Сообщается, что инцидент произошел из за денег.

| 2019-06-16T23:57:17+00:00 17 июня 2019, 01:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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