Рауф Алиев: Шансы «Габалы» и «Сумгайыта» в финале равны

Форвард «Габалы» Рауф Алиев высказал свое мнение по поводу финала Кубка страны против «Сумгайыта». Матч пройдет 19 мая в Нахчыване.

«Мы готовимся к финалу, все идет своим чередом. До встречи осталось мало времени. Ответственность очень большая. И не только в плане самого финала, но и выхода в еврокубок. Конечно, можно было провести финальный матч в более лучших условиях. Но решение принято, ничего не поделать. Мы вынуждены будем играть в Нахчыване в такую жару. Насколько я знаю, поле тоже не в идеальном состоянии. Будут трудности, но что поделать? Надо было думать о футболистах, принимая такие решения. У соперника хороший состав. В матче чемпионата они нас победили, но я считаю, что шансы равны», — заявил Алиев.

| 2019-05-17T12:23:26+00:00 17 мая 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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