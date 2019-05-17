Рауф Алиев: Шансы «Габалы» и «Сумгайыта» в финале равны

Форвард «Габалы» Рауф Алиев высказал свое мнение по поводу финала Кубка страны против «Сумгайыта». Матч пройдет 19 мая в Нахчыване.

«Мы готовимся к финалу, все идет своим чередом. До встречи осталось мало времени. Ответственность очень большая. И не только в плане самого финала, но и выхода в еврокубок. Конечно, можно было провести финальный матч в более лучших условиях. Но решение принято, ничего не поделать. Мы вынуждены будем играть в Нахчыване в такую жару. Насколько я знаю, поле тоже не в идеальном состоянии. Будут трудности, но что поделать? Надо было думать о футболистах, принимая такие решения. У соперника хороший состав. В матче чемпионата они нас победили, но я считаю, что шансы равны», — заявил Алиев.