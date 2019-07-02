Рауф Алиев: Нам есть, кем заменить Дабо и Мустивара

Нападающий бакинского ФК «Нефтчи» Рауф Алиев прокомментировал поражение в товарищеском матче от украинской «Ворсклы» (2:3), а также подвел итоги сборов команды в Турции.

«Была нормальная игра, мы сыграли хорошо. Создали много моментов. Главное, что мы увидели свою игру, оценили подготовку. Это был последний день сборов. Дай Бог, увидим пользу в еврокубках. Мы уже с 10 июня вместе. Делаем все, чтобы хорошо подготовиться к матчу со «Сперанцей» в Лиге Европы. Очень хотим пройти первый раунд. Проводим серьезную подготовку.

По поводу отсутствия в первом матче с молдаванами Сони Мустивара и Багали Дабо – это потеря. Но могу сказать, что все остальные готовы приносить пользу команде. Дабо и Мустивар – важные для «Нефтчи» игроки. Мы очень хотели бы, чтобы они были здоровы и смогли помочь команде. Однако, нам есть, кем их заменить. Пройдем первый раунд, а потом и они вернутся к нам. Какой результат нас устроит в первом матче? Главное – пройти во второй этап, остальное не важно», — сказал Алиев.