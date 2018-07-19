Рауф Алиев: «Карабах» может пройти «Кукеси»

Форвард «Габалы» Рауф Алиев поделился мнением касательно предстоящих матчей своего бывшего клуба «Кукеси» с азербайджанским «Карабахом» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«После моего ухода из «Кукеси» произошло немало изменений. Поменяли тренера, игроков. Это уже не тот «Кукеси», в котором я играл. Считаю, что албанский клуб не так силен, и «Карабах» может пройти их. Что я могу посоветовать «Карабаху»? В нынешнее время можно достать любую информацию о сопернике. Можно посмотреть их игры, легко проанализировать. Конечно, если в «Кукеси» решат спросить мое мнение о «Карабахе», то я им ничего не скажу», — заявил Алиев.

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