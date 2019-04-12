Растут цены на квартиры без купчей

В столице повышаются цены на квартиры без купчей. По свидетельству специалистов рынка недвижимости, подорожание происходит на ожиданиях завершения процесса государственной приемки жилых зданий.

Напомним, что недавним указом главы государства упрощается выдача разрешений на эксплуатацию многоквартирных домов. «Владельцы жилплощади в таких домах уже отреагировали на упрощение процедуры приема зданий повышением цен, — сказал # независимый эксперт недвижимого рынка Рашад Алиев. — Это нормально, поскольку цены на квадратные метры в домах без купчей, как правило, ниже, чем у владельцев, имеющих на руках документ на право владения».

С его слов, разница в цене между квартирами с купчей и без таковой составляет в среднем 10%, а временами 15 — 20%. На ожиданиях решения этой проблемы цены на квартиры в зданиях, не прошедших госприемку, начали приближаться к средним по рынку. Рост цен на данный момент достиг примерно 5%. Расценки будут расти, поскольку процесс госприемки только начался, и продавцы апеллируют к тому, что купчая будет. Примерно через два месяца — ровно столько займет процесс оформления, Р. Алиев ожидает нового витка цен.

На данный момент за госприемкой обращаются в основном строительные компании, а шевеление среди жильцов таких домов, обращающихся за купчей, начнется после — когда здание будет взято на баланс.

«Рост цен на квартиры без права владения можно понять, — сказал редакции исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов. — Граждане, многие годы планировавшие продать жилье, сравнивали и уменьшали цены на 5 — 10%».

В масштабах рынка влияние роста цен в этом отдельно взятом сегменте можно рассматривать с учетом множества прочих факторов, считает специалист. Здесь играют роль объемы строительства, соотношение спроса и предложения на рынке жилья, уровень конкуренции и пр. Но есть и другие подводные камни, мешающие госприемке жилья.

Скажем, имеется немало жилых зданий, которые не отвечают утвержденной документации и соответствующим нормам. Застройщики — различные ООО и ЖСК построили дома, продали в них квартиры, собрали деньги и разошлись. Кто именно возьмется решить выявленные в ходе проверок МЧС проблемы, устранять недостатки строительства?

Т.е. если проблемы есть, и строительная компания не в состоянии их решить, это одна сторона вопроса. Но очень много жилых домов отстроено по сценарию: собрались несколько человек, вложили деньги в проект, построили дом и разошлись, собрав деньги. А здание не прошло госприемку из-за недочетов, МЧС его не принимает. Строительной компании по факту нет, она ликвидирована. Здание оставили жильцам. Среди жильцов таких зданий никаких движений нет, они в ожидании, говорит Азадов.

Кроме этого, в отсутствии госприемки многоэтажного здания и купчей у жильцов финансово заинтересованы крупные строительные компании.

«Такие компании участвуют в продаже квартир в отстроенных ими домах. Они берут плату с владельцев за переоформление при купле-продаже жилья. Цена такой услуги, скажем, у Akkord, 2050 манатов. При этом у строительного магната до 10 тыс. квартир на рынке. К примеру, ежемесячный доход компании от переоформления десяти квартир достигает 20 тыс. манатов», — по мнению специалиста, строительные компании, имеющие возможность заработать на отсутствии купчей у жильцов, не заинтересованы в прохождении зданием процедуры государственного приема.