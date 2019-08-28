Рассыпающийся политический треугольник

На Ближнем Востоке очередное обострение. Палестинцы, «Хезболла» и другие террористические организации из сектора Газа, из Сирии наносят удары по Израилю. В ответ авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стреляет по шиитским объектам в Сирии и Ираке.

На первый взгляд ничего нового. Тем не менее, определенные изменения видны, как говорится, невооруженным взглядом. Как пишет общеарабское издание Asharq Al-Awsat, за ударами Израиля против проиранских формирований в Ираке и Сирии стоит согласие Москвы и Вашингтона. Они сошлись во мнении, что израильтяне имеют право на ограниченную военную кампанию по своей защите.

Шиитские военизированные формирования «Хашд аш-Шааби», действующие в Ираке, обвиняют Израиль в причастности к атакам на свои склады. Об этом заявил представитель организации Абу Махди аль-Мухандис. Оно последовало после того, как 20 августа был нанесен удар к северу от Багдада по оружейному складу «Аль-Сакр», на базе «Ашраф», а также по военному объекту в провинции Салах-ад-Дин, когда там находились члены ливанской «Хезболлы».

В свою очередь обострился палестино-израильский конфликт. На Западном берегу реки Иордан у поселка Долев, в источнике который является популярным местом отдыха, взорвалась бомба. Несколько человек было ранено, а 17-летняя студентка скончалась.

В ночь на 25 августа Израиль нанес удар сразу в трех странах. Его ВВС сбросили бомбы на позиции «Организации Бадр» в иракской провинции Киркук. В Ливане был атакован информационный офис организации «Хезболла». Ее представитель Мухаммед Афиф сообщил о трех раненых и предположил, что целью атаки была ликвидация некоторых лидеров движения.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, целью израильских ВВС стал город Акраб к северо-востоку от Дамаска, где находятся бойцы «Аль-Кудс» — сил специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Атаки продолжились с двух сторон. Со стороны сектора Газа территорию Израиля обстреляли неуправляемыми ракетами. На следующий день в районе города Захла на востоке Ливана израильтянами были атакованы позиции близкой к «Хезболле» палестинской организации «Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование». В израильских СМИ ее обвиняют в причастности к теракту у источника Эйн-Бувин.

Также израильские ВВС ударили по сектору Газа. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, был поражен ряд целей, в том числе офис одного из командиров ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что действия израильских военных были направлены на предотвращение теракта против Израиля. Его готовили «Аль-Кудс» и проиранские группировки. «Я вновь повторяю: у Ирана нет неприкосновенности. Наши силы противодействуют иранской агрессии везде, где это необходимо. Либо убьешь ты, либо тебя».

Жесткие ответы Израиля несомненно связаны с продолжающейся избирательной кампанией по выборам в парламент, которые состоятся 17 сентября. Нетаньяху демонстрирует своим избирателям твердость и решимость отвечать на военные угрозы Израилю. Для избирателей блока «Ликуд», который возглавляет премьер-министр, это серьезный мобилизующий сигнал.

Оппонент Нетаньяху лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман неоднократно обвинял премьера в недостаточной жесткости по отношению к активности ХАМАС. В апреле на выборах этот выпад отнял определенное количество голосов у блока «Ликуд» и теперь Нетаньяху не хочет допустить ошибки прошлого.

Внешнеполитический аспект ближневосточного обострения состоит в том, что в Тель-Авиве уверены в поддержке США и в сдержанной позиции России. К тому же Биньямин Нетаньяху обсудил ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным. Примечательно, что в заявлении российского МИД акцент сделан на событиях в Ливане, при этом вина на Израиль не возлагается, лишь выражается обеспокоенность «очередной эскалацией напряженности в регионе». Об ударах Израиля по Сирии говорится, что они «усугубляют ситуацию» и предупреждается о возможности начала в регионе «масштабного вооруженного конфликта» с непредсказуемыми последствиями.

России в Сирии нужны проиранские формирования, которые фактически заменяют разбитую армию Асада. С другой стороны, Москва не хочет, чтобы, во-первых Иран укрепился в Сирии и, во-вторых, открыл там новый антиизраильский фронт. Поэтому в российской столице спокойно реагируют на удары как по «Аль-Кудс», так и по шиитской милиции в Сирии. И тем более не сильно будут переживать, если в Ираке или Ливане израильская авиация ударит по объектам сил и организаций, которые вооружает и финансирует Иран.

Турция со своей стороны поддерживает в Сирии боевиков в провинции Идлиб, которые оказывают сильнейшее сопротивление правительственной армии, а фактически проиранским силам. Настолько, что их наступление, продолжающееся уже несколько месяцев, фактически захлебнулось. И это несмотря на поддержку с воздуха российской авиации.

Недавно ею был атакован турецкий военный конвой, что вызвало срочный приезд в Москву президента Эрдогана. До этого он предупредил Путина по телефону, что все нарушения правительственных сил вокруг зоны деэскалации в провинции Идлиб создают «очень серьезную» угрозу для национальной безопасности Турции».

В Москве в последнее время было много разговоров, что Турция отдаляется от США и вообще готова выйти из НАТО. Однако это не более чем игра воображения. Эрдоган неоднократно говорил о том, что покупка систем С-400 — это история про бизнес, а не про отношения. Слишком многое связывает Анкару и Вашингтон, чтобы на берегах Босфора решили столь круто менять политическую ориентацию.

Несмотря на риторику партнерства, исходящую из Москвы и Анкары, бомбардировка турецкого конвоя и враждебные действия сирийской правительственной армии против турецких войск показывают степень разобщенности всех сторон так называемого сочинского политического треугольника Россия-Турция-Иран.

С самого начала было ясно, что эта политическая конструкция не слишком прочная. Слишком различные цели составляющих ее сторон. Некоторая общность в действиях в Сирии с самого начала была кратковременной и теперь договариваться становится все сложнее.

В Москве с крайним подозрением относятся к турецко-американскому Центру проведения совместных операций. Как сообщает CNN Turk, в этот район перебрасываются турецкие войска, танки, бронемашины, а также грузовики с боеприпасами.

Иран оказывается в самом сложном положении. Экспорт нефти упал до 500 тыс. баррелей в сутки и продолжает уменьшаться. Сирийский конфликт стоит все дороже в прямом и переносном смыслах. К тому же Москва и Анкара пусть и по своим соображениям ничего не делают для защиты иранских и проиранских сил в Сирии и Ираке.

Не удивительно, что в Тегеране заговорили о возможной встрече президентов Роухани и Трампа. Это косвенное свидетельство того, что опираться иранскому руководству не на кого. Так или иначе, но действие санкций будет усиливаться, а позиции Ирана ослабевать.

Тут уже не до треугольников и других фигур. Приходится искать выход из тупика, в который сами себя и загнали.