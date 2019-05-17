Расширение автотрассы Баку-Шамахы завершится в следующем году

Работы по расширению автотрассы Баку–Шамахы завершатся в течение следующего года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как отмечается, успешно продолжается реализация проекта по расширению 16-километровой части дороги Баку-Шамахы-Евлах (101-117 км).

Проект осуществляется согласно Госпрограмме по социально-экономическому развитию регионов в 2014-2018 гг., утвержденной указом главы государства.

16-километровая часть автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет четырехполосной (была двухполосной), проезжая часть дороги также расширена вдвое, и доведена с 7,5 до 15 метров, ширина каждой полосы — 3,75 метра.

На этой части магистрали построены два трехпролетных автомобильных моста – на 107-м км над рекой Аджидере протяженностью 62,2 метра и на 114,5 км над рекой Пирсаатчай — протяженностью 107,2 метра.

Учитывая, что на 106-107 и 108-109 километрах этой дороги существуют оползневые участки, здесь проводятся соответствующие работы для предотвращения оползней.

Расширение автодороги Баку-Шамахы обеспечит удобное передвижение граждан, будет способствовать развитию туризма и сельского хозяйства, росту грузоперевозок.