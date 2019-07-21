Расширен перечень заболеваний животных, лечение которых финансируется из госбюджета

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в «Перечень особо опасных заболеваний животных, профилактика которых в области ветеринарии, диагностика и ликвидация финансируются из государственного бюджета».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, передает Report.

Согласно документу, в перечень общих заболеваний различных видов животных включён пастереллёз. Также в соответствии с решением, в перечень заболеваний мелкого рогатого скота включёны брадзот и анаэробная энтеротоксемия.

| 2019-07-21T00:57:28+00:00 21 июля 2019, 08:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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