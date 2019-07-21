Расширен перечень заболеваний животных, лечение которых финансируется из госбюджета

Кабинет министров Азербайджанской Республики внёс изменения в «Перечень особо опасных заболеваний животных, профилактика которых в области ветеринарии, диагностика и ликвидация финансируются из государственного бюджета».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, передает Report.

Согласно документу, в перечень общих заболеваний различных видов животных включён пастереллёз. Также в соответствии с решением, в перечень заболеваний мелкого рогатого скота включёны брадзот и анаэробная энтеротоксемия.