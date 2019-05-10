Распространено заявление о взрыве на судне «Исрафил Гусейнов»

Взрыв на судне «Исрафил Гусейнов», эксплуатируемом итальянской компанией Saipem в целях прокладки труб в Каспийском море, был связан с операциями по техническому обслуживанию оборудования во время прокладки труб, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заявление компании, опубликованное девятого мая.

Как отмечается, восьмого мая произошел взрыв на судне «Исрафил Гусейнов», эксплуатируемом компанией Saipem для прокладки труб в Каспийском море в рамках проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Рано утром девятого мая была завершена транспортировка в больницу четырнадцати человек, пострадавших в результате аварии, говорится в заявлении Saipem Group.

«Семеро из четырнадцати раненых находятся в реанимации из-за полученных ожогов. Пострадавшие являются гражданами Италии, Великобритании, Азербайджана, Румынии, Малайзии и Хорватии. Компания выражает соболезнования работникам и их семьям. Saipem продолжит обеспечивать немедленную репатриацию тех, кто получил наименее серьезные травмы, и перевод других пострадавших в специализированные медицинские центры», — говорится в заявлении.